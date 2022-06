Pétrole : les prix du baril de plus en plus sous la menace d’une récession

Points-clés de l’article sur le pétrole WTI :

Les cours de pétrole sous la menace grandissante d’une récession

Le support à 93,50$ sera décisif pour les perspectives de fond

Les cours de pétrole poursuivent leur rebond depuis le début de la semaine sur fond de nouvelles encourageantes sur la situation sanitaireen Chine. Pékin et Shanghai n’ont pas enregistré de nouvelle contamination au COVID 19 pour la première fois depuis février, ce qui donne des espoirs sur une réouverture durable de l’économie chinoise.

Les cours de pétrole profitent également d’un rapport de Reuters selon lequel l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis disposent de capacités de réserve limitées pour augmenter leur production et également de troubles politiques en Libye et en Équateur qui menacent de resserrer davantage l'offre de pétrole.

Dans ce contexte, les prix du baril devraient continuer à bien se maintenir ces prochaines semaines, mais le risque grandissant de récession des deux côtés de l’Atlantique devrait de plus en plus peser. En effet, les perspectives économiques devraient continuer à se dégrader des deux côtés de l’Atlantique ces prochains mois en raison du resserrement monétaire et de l’inflation, ce qui devrait renforcer la pression baissière sur les cours de pétrole.

Il est d’ailleurs probable que les cours de pétrole aient atteint un plafond au printemps et qu’ils consolident voire diminuent ces prochains mois, à moins bien sûr de nouvelles tensions sur l’offre ou une aggravation des tensions géopolitiques.

Néanmoins, une chute majeure des cours de pétrole jusqu’à leur niveau pré-covid à environ 60$ semble peu probable étant donné le déséquilibre entre l’offre et la demande. L’offre ne devrait pas ou très peu progresser en raison d’investissements insuffisants tandis que la demande va sur le long terme suivre l’économie mondiale et continuer à progresser.

Graphique journalier du cours du pétrole WTI réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, le prix du baril WTI reprend de la hauteur depuis la semaine dernière après avoir chuté jusqu’à 100$ sur fond de craintes de récession. Le prix du baril pourrait poursuivre son rebond jusqu’à son récent plus haut à environ 124$, puis éventuellement son sommet de mars à 130$. Néanmoins, un dépassement de ce seuil semble peu probable pour les raisons expliquées précédemment.

Les perspectives de fond deviendraient baissières en cas de repli sous le plus bas du printemps à environ 91,50$. A moins que l’offre de pétrole augmente drastiquement, un repli sous ce seuil serait le signe d’une récession, ce qui ouvrirait la voie à une correction jusqu’à 80$, voire 60$.

