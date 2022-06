Pétrole WTI : Les cours de l’or noir consolident au-dessus d’une oblique de moyen terme

Points clés de l’article :

Les risques de récession font refluer les prix de l’or noir

Les cours rejoignent l’oblique ascendante de moyen terme

Les risques de récession font refluer les prix de l’or noir

Les prix du pétrole brut et de l'essence ont atteint hier leur plus bas niveau en un mois après une forte baisse vendredi. La hausse du dollar a entraîné une baisse des prix de l'énergie. De plus, les commentaires du président de la Fed, Powell, qui a déclaré que la Fed ferait tout ce qui est nécessaire pour contenir l'inflation, ont renforcé les spéculations selon lesquelles une Fed agressive conduira l'économie américaine en récession, ce qui est baissier pour la demande d'énergie et les prix du brut.

Les données économiques américaines ont été plus faibles que prévu et ont pesé sur la demande d'énergie et les prix du brut. La production manufacturière américaine de mai a baissé de façon inattendue de 0,1 % mensuellement, ce qui était plus faible que les attentes de +0,3 % et constitue la première baisse en quatre mois. De même, la production industrielle américaine de mai a augmenté de +0,2%, ce qui était plus faible que les attentes de +0,4%. Aujourd’hui, l'indice d'activité nationale de la Fed de Chicago est tombé à son plus bas niveau depuis huit mois, soit +0,01, en mai 2022, contre +0,40 le mois précédent.

Un facteur baissier pour les prix du brut est l'inquiétude que l'économie de la Chine sera lente à rouvrir après que Pékin ait rapporté mercredi plus de 50 cas de Covid pour le cinquième jour consécutif, et que Shanghai ait déclaré qu'elle organisera une série de tests de masse de Covid chaque week-end jusqu'à la fin juillet. Shanghai a levé son confinement de deux mois le 1er juin, mais a fermé la majeure partie de la ville samedi pour procéder à des tests massifs de Covid.

Bien que les facteurs haussiers liés à la guerre en Ukraine soutiennent les cours, les incertitudes sur la demande se renforcent avec le durcissement des politiques monétaires de la part des banques centrales.

Les cours rejoignent l’oblique ascendante de moyen terme

Les cours du pétrole consolident depuis 1 mois et ont reflué vers l’oblique haussière de moyen terme. Tanque les prix restent au-dessus de 106,35, passage de l’oblique et plus bas de vendredi et aujourd’hui, le biais reste haussier à moyen terme.

Pour reprendre sa dynamique positive de court terme, les cours doivent revenir au-dessus des moyennes mobiles de court terme avec comme objectif 120,00 USD dans un premier temps puis le plus haut annuel à 128,20 USD.

Une rupture du support donnerait lieu à une véritable correction vers la moyenne mobile à 200 périodes actuellement sur 93,63 USD.

Evolution des cours du pétrole WTI (CFD) en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE