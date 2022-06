Pétrole WTI : Les cours de l’or noir sont entrés en consolidation

Points clés de l’article :

Le resserrement monétaire dans le monde fait craindre un ralentissement de la demande

WTI : Consolidation sous 121,43 USD

Le baril de brut WTI s'échangeait sous les 114 dollars, son plus bas niveau depuis le 2 juin, et s'éloignait de ses sommets hebdomadaires de 123,7 dollars, dans un contexte d'inquiétudes persistantes quant à l'impact du ralentissement de la croissance économique mondiale sur la demande.

Le resserrement agressif des principales banques centrales dans le monde et les épidémies persistantes de coronavirus en Chine, principal consommateur, ont suscité des inquiétudes quant au ralentissement de l'activité économique, les agences internationales voyant la croissance de la demande s'essouffler après un solide premier trimestre.

Le dernier rapport de l'EIA a souligné la faiblesse de la consommation et l'augmentation des stocks mondiaux dans un contexte de détérioration des perspectives de croissance et d'inflation, et a prévenu que la demande de pétrole ne devrait atteindre les niveaux pré-pandémiques qu'en 2023.

En outre, les données de l'EIA ont montré que la production américaine de pétrole brut a augmenté de manière inattendue à 12 millions de barils par jour la semaine dernière, atteignant le niveau le plus élevé depuis avril 2020.

Pourtant, les prix devraient rester élevés, car l'offre de l'exportateur clé qu'est la Russie devrait rester faible dans un contexte de sanctions occidentales dues à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Les prix du pétrole ont établi une résistance à 121,43 qui a engendré une consolidation depuis 5 séances. Les cours testent la moyenne mobile à 34 périodes qui ne progresse plus. On pourrait donc assister à une consolidation avec comme support le retracement Fibonacci de 38,2%.

Toutefois la tendance de moyen terme reste haussière tant que les prix restent au-dessus de la forte zone de support entre 92,45 et 95,40, composée du retracement Fibonacci de 50%, de la moyenne mobile à 200 périodes et de la droite de support reliant les points bas de mars et avril.

Evolution des cours du pétrole WTI en données quotidiennes :

