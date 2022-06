Or : Est-ce le moment d’acheter ?

Points clés de l’article :

La saisonnalité va-t-elle relancer les achats de métal jaune ?

Les prix se sont stabilisés entre 1782 USD et 1877 USD

Vous vous demandez peut-être pourquoi le prix de l'or n'a pas décollé alors que l'inflation augmente fortement. Après tout, malgré les augmentations initiales, les taux d'intérêt sont maintenant bien inférieurs au taux d'inflation - et historiquement, cela a généralement été positif pour les prix de l'or.

La problématique pour l’or c’est qu’en détenir ne rapporte rien surtout quand les taux montent rapidement. La détention d’obligations américaines est de plus en plus rémunératrice surtout avec un dollar qui monte rapidement.

Mais sur les marchés financiers des mouvements de prix importants peuvent se produire avec un certain décalage. Surtout que les investisseurs anticipent un durcissement très agressif de la politique monétaire. Compte tenu de ces anticipations élevées, les surprises risquent de se faire dans l’autre sens et l’or de retrouver de l’éclat.

L'or augmente de façon saisonnière à partir de l'été, ce qui bien sûr ne constitue pas un gage de certitude pour les mois à venir.

Or en dollars US, évolution saisonnière, déterminée sur 54 ans :

Source : Seasonax

Le graphique saisonnier montre que l'or connaît une baisse saisonnière de fin février à juin. Les prix augmentent ensuite de juillet à début octobre, puis à nouveau à partir de la mi-décembre.

Les diverses festivités sont en fait la raison de la phase saisonnière positive pour l'or, de début juillet à fin février. L'or est souvent offert en cadeau lors de ces différentes célébrations et fêtes. Après tout, l'or n'est pas seulement un métal d'investissement et industriel. Jusqu'à deux tiers de la production annuelle d'or sont en fait consacrés à la fabrication de bijoux. Il n'est donc pas étonnant que la production de bijoux ait une incidence sur le prix de l'or.

Les festivités qui influencent le prix de l'or ont lieu à différentes périodes de l'année. D'une part, il y a Noël vers la fin de l'année civile. D'autre part, les fêtes asiatiques sont au moins aussi importantes pour le marché : le nouvel an chinois en février et la saison des mariages en Inde à l'automne. Or l’Inde est un gros consommateur du métal jaune. Les bijoutiers s'approvisionnent naturellement avant les fêtes - et le prix de l'or a donc tendance à augmenter avant ces fêtes.

Les prix de l’Or ont bien progressé en février mais ont connu depuis une érosion des cours vers le support majeur à 1782 USD sur lequel les prix se sont stabilisés. Un signal positif serait donné par le franchissement de la droite de polarité à 1877 USD. Si c’était le cas, le métal jaune pourrait prendre de la hauteur vers la résistance à 2000 USD, précèdent sommet et seuil psychologique.

La cassure du support à 1782 USD provoquerait un accès de faiblesse vers 1750 USD.

Evolution des cours de l’or en données quotidiennes :

