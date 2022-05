Pétrole WTI : le prix du baril remonte à un plus haut de deux mois

Points-clés de l’article sur le pétrole :

Les cours de pétrole progressent sur fond de réouverture de l’économie chinoise et embargo européen

Le prix du baril WTI tente de dépasser sa résistance à 115$

Les cours de pétrole progressent sur fond de réouverture de l’économie chinoise et embargo européen

Les prix du pétrole continuent de reprendre de la hauteur avec les cours du pétrole brut WTI et Brent remontant à leur plus haut niveau depuis deux mois. Le prix du pétrole brut Brent a atteint 120 dollars le baril, se rapprochant ainsi de son pic de 14 ans près de 135 dollars atteint en mars, alors que les autorités chinoises ont commencé, au cours du week-end, à assouplir les restrictions sanitaires et que les autorités de Shanghai ont dévoilé un vaste ensemble de 50 mesures destinées à stimuler la reprise économique, notamment l'assouplissement des exigences en matière de tests Covid, la reprise de la production, des allégements fiscaux, l'accélération des autorisations immobilières et des incitations à acheter des voitures.

Les prix du pétrole sont également soutenus par la perspective croissante d'un embargo de l'UE sur le pétrole russe. En effet, le principal responsable de la politique étrangère du bloc des 27, Josep Borrell, a déclaré ce matin que l'UE devrait parvenir à un accord sur une sixième série de sanctions contre la Russie, qui devrait inclure des dispositions limitant les importations de pétrole russe tout en accordant "un temps d'adaptation" aux pays les plus récalcitrants.

En toile de fond, les prix du pétrole sont également soutenus par le gel de la production de l'OPEP+, et par les perspectives de plus en plus faibles d'un accord sur le nucléaire iranien. L'un des derniers obstacles en date est la demande de Téhéran aux États-Unis de retirer les Gardiens de la révolution, son armée idéologique, de la liste noire américaine des "organisations terroristes étrangères", mais Washington refuse cette demande, affirmant que cette sanction n'a aucun lien avec la question nucléaire et ne peut être discutée dans le cadre de ces négociations.

Le prix du baril WTI tente de dépasser sa résistance à 115$

Graphique journalier du cours du pétrole WTI réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, la tendance de fond des cours de pétrole est haussière comme en témoigne l’orientation des moyennes mobiles à 50 et 200 séances. Le pétrole WTI tente actuellement de dépasser son sommet de 2014 à environ 115$ sous laquelle il s’est replié courant mars et début mai. Un franchissement de ce seuil ouvrirait la voie à une poursuite de la tendance haussière jusqu’au pic de début mars à environ 130$, ce qui renforcerait les pressions inflationnistes, les anticipations de relèvement des taux des banques centrales et donc la pression sur les marchés boursiers.

Les perspectives deviendraient baissières en cas de repli sous le plus bas des derniers mois à environ 91,50$, mais ce scénario semble peu réaliste sans que les économies européenne et américaine tombent en récession.

POURSUIVRE VOTRE LECTURE