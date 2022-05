Or: le métal jaune effectue un rebond

Points clés de l’article :

La détente des rendements américains redonne de l’attrait au métal jaune

Or : Rebond sur le support à 1782 USD

La détente des rendements américains redonne de l’attrait au métal jaune

Le prix de l'or a atteint son plus haut niveau depuis plus d'une semaine ce matin, la détente du dollar soutenant le lingot, bien que le niveau élevé des rendements du Trésor américain limite les gains. L'or au comptant a augmenté au-dessus 1 850 USD l'once, son plus haut niveau depuis le 12 mai.

Le dollar a commencé la semaine sur la défensive, après sa première perte hebdomadaire en près de deux mois, les investisseurs ayant réduit les anticipations sur la hausse des taux américains et espèrent que l'assouplissement des fermetures en Chine aidera la croissance mondiale.

La baisse des rendements obligataires mondiaux vendredi et la chute des actions ont soutenu les prix de l'or. L'or a également trouvé un soutien après que la banque centrale chinoise ait réduit les coûts d'emprunt plus que prévu, ce qui a stimulé la demande d'or comme réserve de valeur.

Cependant, les rendements de référence du Trésor américain à 10 ans restent élevés, limitant la demande pour l'or qui n’offre pas de rendement.

Le président de la Réserve fédérale de Saint-Louis, James Bullard, a réitéré la semaine dernière son opinion selon laquelle la banque centrale américaine devrait relever les taux d'intérêt à 3,5 % cette année afin de maîtriser plus rapidement l'inflation élevée.

Les lingots, considérés comme une réserve de valeur sûre en période de crise économique, tendent à devenir moins intéressants pour les investisseurs lorsque les taux d'intérêt américains sont relevés, car ils ne rapportent aucun intérêt.

SPDR Gold Trust, le plus grand fonds négocié en bourse adossé à l'or, a déclaré que ses avoirs avaient augmenté de 0,69 % pour atteindre 1 063,43 tonnes vendredi, contre 1 056,18 tonnes jeudi.

Or : Rebond sur le support à 1782 USD

L’Or a rebondi la semaine dernière sur la droite de support importante à 1782 USD. Pour relancer la dynamique haussière, le métal jaune doit cependant dépasser la moyenne mobile à 34 périodes et surtout la droite de polarité à 1887 USD. Au-delà de ce niveau, les cours pourraient revenir sur le précèdent sommet à 2000 USD.

Sous 1782 USD, le signal serait négatif avec la possibilité de voir l’or revenir sur 1750 USD puis le support majeur à 1670 USD.

Evolution des cours de l’or en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE