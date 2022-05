Le prix de l'or a atteint son plus bas niveau en trois mois et pourrait continuer à baisser face à la hausse des rendements obligataires réels.

Points-clés de l’article sur le cours de l’or :

La remontée des taux réels fait pression sur le cours de l’or

Le cours de l’or pourrait revenir sous 1700$ à terme

Le cours de l’or tombe à un plus bas de plus de trois mois à 1820$ ce vendredi matin face à la remontée des taux réels. Les rendements réels des obligations d’Etat américain ont continué à progresser ces derniers jours en raison du resserrement monétaire de plus en plus agressif de la Fed et des autres banques centrales et du ralentissement économique.

Les fameux « breakeven » d’inflation aux Etats-Unis, qui sont composés des anticipations et des incertitudes des investisseurs autour de l’inflation, ont fortement reculé ces derniers jours ce qui améliore l’attractivité des rendements obligataires.

Le rendement réel de l’obligation à 10 ans du Trésor américain est ainsi remonté en territoire positif à 0,2% et à son plus haut niveau depuis le début de la pandémie. Il était de 0% au début du mois et de -1% en début d’année.

L’évolution du cours de l’or dépendra beaucoup de la direction des taux réels. Etant donné que la Fed veut ralentir l’inflation, les taux réels devront continuer à augmenter pour inciter les agents privés à moins dépenser. Les taux réels se retourneront à la baisse lorsque l’économie américaine sera au bord de la récession et/ou que la Fed sera sur le point de ralentir son resserrement monétaire.

Le cours de l’or pourrait revenir sous 1700$ à terme

Graphique journalier du cours de l’or réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, la tendance du cours de l’or devient baissière sur tous les horizons de temps puisque l’once d’or a enfoncé d’importants supports, enfoncé une oblique haussière de moyen terme et sa moyenne mobile à 200 séances.

Le cours de l’or pourrait poursuivre son repli jusqu’à son creux de janvier à 1780$ à court terme avant d’éventuellement tenter un rebond, mais à plus long terme, il pourrait retracer jusqu’à ses plus bas de l’année dernière sous 1700$ avant de redevenir attractif.

Les perspectives redeviendraient techniquement haussières en cas de dépassement du record de 2020 à 2075$ sous lequel il s’est replié début mars.

