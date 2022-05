Energies : Gaz et pétrole repartent à la hausse

Points clés de l’article :

Gaz : Moscou sanctionne les opérateurs allemands et polonais

Le pétrole reste soutenu au-dessus des 100 USD

Les contrats à terme sur le gaz naturel américain remontent pour la quatrième session consécutive à 7,8 dollars par million d'unités, l'aggravation de la crise énergétique en Europe laissant entrevoir des perspectives optimistes pour les exportations américaines de GNL dans un contexte de stocks intérieurs.

Le Kremlin a sanctionné Gazprom Germania, une ancienne filiale de Gazprom désormais sous le contrôle des régulateurs allemands, et l'opérateur de réseau polonais qui contrôle les transits de gaz naturel entre la Biélorussie et l'Allemagne via le gazoduc Yamal-Europe. En outre, l'Ukraine a fermé l'un de ses deux points d'entrée, ce qui pousse l'UE à s'approvisionner davantage en cargaisons de GNL américain.

Sur le plan américain, les données de l'EIA ont montré que les services publics ont injecté un volume inférieur à l'estimation de 76 milliards dans le stockage au cours de la semaine se terminant le 6 mai, ce qui est inférieur à la moyenne quinquennale de 82 milliards, ce qui suscite des inquiétudes quant à la lenteur de la saison de remplissage.

Le prix du gaz a rebondi sur une droite de polarité à 64,93 USD et repasse au-dessus des moyennes mobiles de court terme. Des signes positifs qui pourraient relancer les prix vers les plus haut du mois de Mai à 90 USD.

Un franchissement de ce niveau pourrait déclencher une nouvelle impulsion vers l’extension Fibonacci à 120 USD voire au-delà vers le plus haut de 2008 à 136,94.

Evolution du gaz naturel en données quotidiennes :

Les contrats à terme sur le pétrole brut WTI ont gagné près de 3 % pour approcher 109 dollars le baril aujourd’hui, augmentant ainsi pour la troisième session consécutive, dans un contexte de craintes persistantes de nouvelles perturbations de l'offre en provenance de Russie. Dans le même temps, les prix à terme de l'essence ont atteint un nouveau record à 3,9 dollars le gallon.

Les cours du pétrole consolident au-dessus d’un support à 92,45 USD. Le retour des prix au-dessus du niveau symbolique des 100 USD et des moyennes mobiles de court terme indiquent que la tendance haussière de moyen terme pourrait reprendre. La confirmation viendra du franchissement des 110,48 USD précèdent sommet. Dans ce cas, le WTI pourrait revenir sur 116,31 USD et au-delà sur les plus hauts de début Mars.

Analyse technique pétrole WTI en données quotidiennes :

