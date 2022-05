Les cours de pétrole continuent leur évolution en dents de scie

Points-clés de l’article sur le pétrole WTI :

Les cours de pétrole sont partagés entre les restrictions en Chine et les sanctions contre la Russie

Les négociations sur le nucléaire iranien et le ralentissement économique pourraient faire pression au cours des prochains mois

Le pétrole WTI continue d’évoluer en dents de scie autour de 100 $

Les prix du pétrole continuent d'être tiraillés entre la dégradation des perspectives en Chine avec le renforcement des restrictions sanitaires et les incertitudes d'approvisionnement dues à l'embargo européen de plus en plus probable sur les produits pétroliers russes.

Les prix du pétrole poursuivent donc leur parcours en dents de scie autour de 100 dollars, mais quelques éléments menacent les prix d'une nouvelle baisse, à commencer par les négociations entre Washington et Téhéran sur le dossier nucléaire iranien. Les négociations se poursuivent entre les deux parties en vue d'un accord qui permettrait de lever l'embargo sur le pétrole iranien, ce qui permettrait au pays d'ajouter 3 millions de barils par jour sur le marché mondial.

Le deuxième élément qui menace les prix du pétrole est le ralentissement économique mondial, en particulier en Europe et aux États-Unis. L'inflation galopante oblige de plus en plus d'entreprises à répercuter les coûts sur leurs clients, voire à arrêter la production pour les entreprises les plus gourmandes en énergie. Les chiffres publiés la semaine dernière ont déjà montré un fort ralentissement des économies, la zone euro ne progressant que de 0,2 % et les États-Unis se contractant de 1,4 % (sur une base annualisée) au premier trimestre.

L'évolution des restrictions sanitaires en Chine, les sanctions occidentales contre la Russie, les négociations sur le nucléaire iranien et le ralentissement économique seront autant de catalyseurs susceptibles de maintenir la volatilité dans les semaines à venir.

Graphique journalier du cours du pétrole WTI réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, la tendance est neutre à court terme, mais nous pouvons constater une pression vendeuse de plus en plus forte étant donné que les sommets depuis le pic de début mars sont de plus en plus bas.

Les perspectives deviendraient techniquement baissières en cas de repli sous le support des deux derniers mois à 91$, ce qui serait possible en cas d’accord sur le nucléaire iranien ou de dégradation beaucoup plus importante des perspectives économiques.

A l’inverse, les perspectives redeviendraient haussières en cas de dépassement du dernier sommet à environ 108$, ce qui serait possible en cas de réouverture de l’économie chinoise ou de tensions géopolitiques autour de l’Ukraine plus importantes.

