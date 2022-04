Or : La métal jaune sur une forte zone de support

Points clés de l’article :

L’Or pénalisé par la hausse rapide des rendements obligataires

La forte zone de support sous pression

L’Or pénalisé par la hausse rapide des rendements obligataires

La chute des actions stimule la demande de métaux précieux en tant que valeur refuge mais l'or subit la hausse rapide des rendements obligataires mondiaux. La détention du métal jaune a un coût alors que les obligations d’état américaines, actif considéré sans risque, offrent des rendements de plus en plus élevés. De plus le dollar suit cette progression.

En effet, le dollar et l'or continuent de bénéficier de leur statut de valeurs refuges en raison de l'impact négatif de la propagation mondiale de la variante omicron du Covid sur la reprise économique mondiale. La mise en confinement notamment de Shangaï menace la reprise mondiale. L’annonce d’une large campagne de test sur Pékin fait craindre aussi un confinement de la capitale et une économie au ralenti.

C’est donc surtout la vigueur du changement de la politique monétaire américaine qui explique que le métal jaune ne soit pas autant demandé que les obligations d’états.

La forte zone de support sous pression

L’or rejoint à nouveau la forte zone de support entre 1877 et 1887 USD qui pourrait s’avérer déterminante pour la suite. Cette zone correspond à une droite de polarité et à un retracement Fibonacci de 61,8% de la dernière vague de hausse.

La cassure de ce fort soutien pourrait déclencher une vague de baisse vers la moyenne mobile à 200 périodes voire donner lieu à un retracement complet de la hausse précédente vers 1782 USD. Les moyennes mobiles de court terme qui se retournent à la baisse pourraient appuyer ce scénario.

Toutefois tant que les cours se maintiennent au-dessus de cette zone de support, un rebond est possible qui serait confirmé sur dépassement du retracement Fibonacci de 50% correspondant aussi au passage des moyennes mobiles de court terme.

Evolution de l’Or en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE