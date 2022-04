Or : Des signes de reprise à court terme

Points clés de l’article :

Des chiffres d’inflation favorables au métal jaune

La tendance de moyen terme donne des signes de reprise

L'or a clôturé lundi en hausse et poursuit sa progression après les chiffres de l’indice des prix à la consommation aux Etats Unis.

Le taux d'inflation annuel aux États-Unis s'est accéléré pour atteindre 8,5 % en mars 2022, le plus haut niveau depuis décembre 1981, contre 7,9 % en février. En excluant les catégories volatiles de l'énergie et de l'alimentation, l'IPC a augmenté de 6,5 %, le plus haut niveau en 40 ans, mais légèrement en dessous des prévisions de 6,6 %. Cette légère décélération laisse à penser que le pic est peut-être là pour certains analystes et donc que les taux d’intérêts vont augmenter moins vite, ce qui rendra la détention d’or moins pénalisante.

Cependant, la guerre en Ukraine est loin d'être terminée, les goulets d'étranglement des chaînes d'approvisionnement persistent et la demande des consommateurs reste élevée, ce qui devrait peser sur l'IPC pendant plus longtemps, mais la question est dans quelle proportion.

Les métaux précieux avaient bénéficié lundi d'un soutien en tant que valeur refuge en raison des nouvelles restrictions mises en place en Chine et de la guerre en cours en Ukraine.

Shanghai a enregistré un nombre record de 26 087 infections au Covid dimanche, soit une hausse de près de +300% en une semaine. De même, la moyenne sur sept jours des nouvelles infections Covid aux États-Unis a atteint samedi un sommet de 35 242 sur quatre semaines.

Les achats de fonds continuent de soutenir les prix de l'or, l'or contenu dans les fonds ayant atteint vendredi un sommet de plus de 13 mois à 106,11 millions d'onces.

La tendance de moyen terme donne des signes de reprise

L’or se situe dans une tendance haussière de moyen terme qui donne des signes de reprise après une correction qui avait débuté en Mars. Le métal jaune a effectué un retracement de 61,8% sur 1890 USD mais est reparti à la hausse depuis.

L’or franchit une résistance sur 1 966 USD, qu’il devra confirmé en clôture, au-dessus des moyennes mobiles de court terme qui se retournent à la hausse. Des éléments positifs qui indiquent une possible reprise haussière vers la barre symbolique des 2000 USD mais surtout vers le plus haut historique à 2 075 USD.

Ce scénario positif serait invalidé en cas de retour sous 1 914 USD .

Evolution des cours de l’or en données quotidiennes :

