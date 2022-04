Pétrole WTI : Les cours du pétrole poursuivent leur baisse

Points clés de l’article :

La libération des réserves stratégiques et le confinement à Shangaï font baissier les cours

WTI : Correction d’une tendance haussière

La libération des réserves stratégiques et le confinement à Shangaï font baissier les cours

Les contrats à terme sur le pétrole brut WTI se sont quelque peu repris aujourd’hui pour dépasser 97 dollars le baril, récupérant certaines pertes après avoir chuté de 5,6% au cours de la session précédente, alors que les traders réévaluent les nouvelles selon lesquelles les pays consommateurs vont libérer une énorme quantité de pétrole des réserves stratégiques pour compenser l'offre perdue de la Russie. Les pays membres de l'AIE ont convenu de libérer 60 millions de barils en plus de la libération de 180 millions de barils annoncée par les États-Unis la semaine dernière afin de contribuer à faire baisser les prix dans un marché tendu à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ailleurs, les pourparlers visant à relancer l'accord sur le nucléaire iranien, qui pourrait augmenter les exportations de brut iranien, semblent être au point mort.

Les prix du pétrole brut ont fortement baissé mercredi, le brut tombant à son plus bas niveau depuis 2 semaines et demie et l'essence à son plus bas niveau depuis une semaine. La force du dollar a eu un impact négatif sur les prix de l'énergie, l'indice dollar ayant atteint son plus haut niveau en un an et demi. Le pétrole brut a étendu ses pertes après la hausse inattendue des stocks hebdomadaires de pétrole brut de l'EIA.

Les inquiétudes concernant la demande énergétique chinoise constituent un facteur baissier pour le brut. La Chine a signalé 20 472 nouvelles infections au virus Covid mardi, soit le chiffre le plus élevé depuis le début de la pandémie en 2020. Shanghai, une ville de 25 millions d'habitants, reste confinée en raison d'une flambée record de nouvelles infections au Covid. Rystan Energy a déclaré mardi dernier que les restrictions de voyage imposées à Shanghai réduiraient la demande de pétrole de la Chine jusqu'à 200 000 bpj pendant la durée des restrictions. La demande de carburant en Chine s'est effondrée en raison des restrictions imposées dans les grandes villes, qui ont fait chuter le niveau de mobilité. Une résurgence des infections à Covid a incité le gouvernement à placer 45 millions de personnes sous confinement.

WTI : Correction d’une tendance haussière

Les prix du pétrole depuis leur point haut du 6 mars ont retracé 50% de la vague de hausse. Ce niveau a contenu la correction des cours sous 85 USD une première fois mi-mars. Les prix reviennent tester cette zone sans pour l’instant réussir à la casser.

Sous ce niveau, les prix pourraient rejoindre le support majeur suivant composé du retracement Fibonacci de 61,8% et d’une droite horizontale de polarité sur 87,43 USD.

Pour relancer la dynamique haussière les prix devront franchir les moyennes mobiles descendantes de court terme puis le récent sommet à 104,80 USD.

Evolution des prix du pétrole WTI en données quotidiennes (CFD) :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE