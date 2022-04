Or : Le métal jaune pris entre deux feux

Points clés de l’article :

Les effets de la Hause des rendements et de la guerre en Ukraine annihilent les cours

L’or évolue au sein d’un canal défini par deux ratios de Fibonacci

L'or reste stable, la hausse des rendements du Trésor américain et les attentes d'un resserrement plus agressif de la politique monétaire de la Réserve fédérale ayant contrebalancé la demande de valeurs refuges pour le lingot, stimulée par d'éventuelles nouvelles sanctions occidentales contre la Russie.

Les rendements de référence du Trésor à 10 ans ont augmenté après que Lael Brainard, gouverneur de la Fed, ait déclaré qu'elle s'attendait à des hausses de taux méthodiques et à des réductions rapides du bilan de la banque centrale pour amener la politique monétaire américaine à une "position plus neutre" plus tard cette année.

Les attentes d'une Fed un peu plus agressive dans sa lutte contre les pressions inflationnistes pèsent sur l'or, étant donné que Brainard est généralement considérée comme l'un des membres les plus accommodants de la Fed. La hausse des taux d'intérêt américains augmente le coût d'opportunité de la détention d'or non productif. Le dollar a également progressé, freinant l'appétit des acheteurs étrangers pour l'or.

Toutefois, de nouvelles sanctions imposées à la Russie qui renforcent les pressions inflationnistes et assombrissent davantage les perspectives économiques mondiales devraient offrir un soutien notable à l'or au comptant

Mais l'action des prix pourrait également être influencée par la publication ce soir du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed, qui sera analysé à la recherche d'indices sur la trajectoire des hausses de taux.

L’or évolue au sein d’un canal défini par deux ratios de Fibonacci

Les cours font du surplace entre un fort support composé d’une droite horizontale doublé du retracement Fibonacci de 61,8% sur 1887 USD, et le récent sommet qui correspond au retracement Fibonacci de 38,2% à 1966 USD.

Le dépassement d’une de ces deux bornes déterminera le prochain mouvement. Au-dessus de 1966 USD, les cours pourraient rejoindre le plus haut d’Aout 2020 à 2075 USD. A l’inverse la rupture du support à 1887 USD exposerait les cours à une chute vers la moyenne mobile à 200 périodes actuellement sur 1823 USD.

Evolution des cours de l’or en données quotidiennes :

