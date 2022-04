Pétrole WTI : le prix du baril consolide autour de 100$

Points-clés de l’article sur le pétrole WTI :

Les incertitudes sur l’offre resteront le principal driver des cours de pétrole à court terme

Le pétrole WTI marque le pas à l’intérieur d’un triangle symétrique

Les prix du pétrole se redressent en ce début de semaine dans un contexte de regain d'incertitude concernant la situation en Ukraine. L'incertitude augmente alors que le conflit armé dans l'est de l'Ukraine se poursuit et après que Moscou ait fait des annonces calmant les spéculations en faveur d'un accord de paix rapide entre les deux pays. Le Kremlin a récemment déclaré qu'il n'y avait pas eu de progrès significatif dans les négociations et que les conditions d'une rencontre entre Poutine et Kelensky n'étaient pas réunies.

Les incertitudes de l'offre resteront le principal moteur du marché pétrolier à court terme. Toutefois, compte tenu du ralentissement de la demande dû au ralentissement économique, les prix du baril pourraient corriger fortement si les incertitudes liées à l'offre se dissipent. Une augmentation plus importante que prévu de la production de l'OPEP+, une levée de l'embargo américain sur le pétrole iranien ou des sanctions sur les hydrocarbures russes seraient des catalyseurs susceptibles de provoquer une correction majeure des prix du pétrole.

Graphique journalier du cours du pétrole WTI réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, la tendance de fond du pétrole WTI reste haussière, mais pourrait rapidement devenir baissière en cas de sortie par le bas du triangle symétrique dans lequel il oscille depuis le début de l’invasion.

Une sortie par le bas du triangle serait un premier signal baissier important en faveur d’un retournement baissier, mais le creux de début mars à environ 93,50$ sera particulièrement important pour confirmer le renversement.

Une sortie par le haut du triangle serait un signal en faveur d’une continuation de la tendance haussière de fond. Un retour du WTI à 130$ serait à prévoir.

