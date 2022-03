Pétrole Brent : les prix refluent vers une forte zone de support

Points clés de l’article :

Confinement et négociations en Ukraine permettent une détente des cours

Brent : la tendance de moyen terme reste haussière au-dessus de 93 USD

Les prix du pétrole sont montés en flèche depuis la guerre en Ukraine, lorsque l'administration Biden a imposé une interdiction sur le pétrole russe dans le cadre des sanctions américaines contre la Russie, les investisseurs ont craint que les prix du pétrole ne montent encore plus haut.

Les contrats à terme sur le brut WTI ont chuté de plus de 4 % pour passer sous la barre des 102 dollars le baril dans des échanges aujourd’hui, prolongeant une baisse de 7 % au cours de la session précédente, les investisseurs surveillant la situation en Ukraine et évaluant l'impact de la limitation de la production en Chine sur la demande mondiale avant la réunion de l'OPEP+ jeudi prochain.

Le confinement mis en place à Shangaï pourrait réduire la demande de pétrole de 200 000 bpj, selon Rystad Energy. Par ailleurs, le vice-ministre russe de la défense a déclaré, à l'issue de discussions bilatérales à Istanbul, que le pays avait décidé de réduire ses activités militaires près de Kiev et de Tchernihiv, en Ukraine. Une nouvelle qui va dans le sens d’une atténuation du conflit et de négociations pouvant aboutir.

Pendant ce temps, les principaux producteurs de pétrole se réuniront pour discuter de leur politique d'approvisionnement pour le mois de mai et le groupe a signalé qu'il s'en tiendra à son plan existant et ratifiera une augmentation de 430 000 bpj de la production. Toutefois, les Émirats arabes unis ont fait une déclaration indiquant qu'ils soutiennent l'augmentation de l'offre de pétrole et qu'ils convaincront l'OPEP d'augmenter son offre. Les investisseurs craignaient que la perte d'approvisionnement ne pousse les prix du pétrole à la hausse à l'avenir. Par conséquent, si l'ambassadeur des Émirats arabes unis convainc l'OPEP d'augmenter la production de pétrole pour combler le déficit de l'offre russe, cela pourrait atténuer davantage la surchauffe des prix du pétrole.

Les prix du pétrole sont entrés en correction depuis le sommet atteint le 6 mars à 137 USD (CFD Brent). Cette phase se déroule en 3 temps avec un premier retracement vers le ratio Fibonacci de 61,8% sous 96 USD puis une reprise vers la droite de polarité et seuil psychologique des 120 USD.

La troisième vague actuellement voit les cours refluer vers la forte zone de support composée du dernier creux de marché et juste au-dessous du ratio Fibo de 61,8% sur 93 USD. .

On surveillera donc la réaction des prix au contact de cette zone. Un rebond pourrait signifier une nouvelle vague de hausse. A l’inverse la rupture mettrait fin à la vague haussière de moyen terme et pourrait voir les cours se détendre d’avantage.

Evolution des cours du pétrole Brent en données quotidiennes :

