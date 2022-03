Or, Argent : La hausse des rendements obligataires fait baisser les cours des métaux précieux

Points clés de l’article :

Les prix de l'or et de l'argent se sont établis en baisse aujourd’hui suivant un regain d’appétit pour le risque. La vigueur des actions vendredi a freiné la demande de métaux précieux en tant que valeur refuge. Les prix de l'or ont également été mis sous pression par la flambée des rendements obligataires mondiaux, le rendement du bund allemand à 10 ans atteignant un sommet de plus de 6 ans, le rendement de l'obligation JGB à 10 ans du Japon affichant un sommet de 6 ans, et le rendement du T-note à 10 ans atteignant un sommet de près de 3 ans. La hausse des rendements obligataires rend la détention de métal jaune moins intéressante car non rémunérée contrairement à l’acquisition d’ obligations.

Le dollar et l'or continuent de bénéficier du soutien des flux vers les valeurs refuges en raison de l'impact négatif de la propagation mondiale de la variante omicron Covid sur la reprise économique mondiale et des incertitudes liées à la guerre en Ukraine.

Cependant, la pandémie aux États-Unis s'est améliorée après que la moyenne sur 7 jours des nouvelles infections Covid aux États-Unis soit tombée jeudi à son plus bas niveau depuis 8 mois et demi, soit 29 261. De même le changement de stratégie des russes qui vont se concentrer sur une partie de l’Ukraine et plus sur la totalité a surpris et semble éloigner un conflit plus étendu en Europe.

L’or est dans une phase de consolidation entre les retracements Fibonacci de 38,2% et de 61,8%. Ce dernier à 1887 USD constitue un support important, qui s’il était cassé, entraînerait une correction vers la moyenne mobile à 200 périodes.

Les moyennes mobiles de court terme sans tendance indiquent l’absence de direction immédiate.

Un franchissement du niveau des 1966 USD relacerait la hausse vers le plus haut du mois Mars à 2070 USD.

Evolution des cours de l’or en données quotidiennes :

Analyse technique Or

Les cours de l’argent ont retracé 50% de la dernière vague de hausse avant de rebondir. Toutefois, les cours n’ont pas réussi à dépasser la résistance sous 26 USD et se trouvent donc dans une zone de neutralité.

Le franchissement de cet obstacle relancerait la dynamique haussière et exposerait les cours à un retour sur les plus hauts du mois de Mars.

A l’inverse la rupture des 50% sur 24,50 USD donnerait lieu à une correction plus profonde vers la zone de support composée d’un retracement Fibonacci et de la moyenne mobile à 200 périodes entre 23,60 et 23,90 USD.

Evolution des cours de l’argent en données quotidiennes :

Analyse technique Argent

