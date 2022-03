Les cours de pétrole et de l’or devraient rester étroitement liés à court terme

Points-clés de l’article sur le pétrole et l’or :

Pétrole et Or resteront liés par la situation en Ukraine à court terme, mais la rhétorique hawkish des banquiers limite l’appréciation de l’or

Le cours de pétrole revient tester une oblique baissière, le cours de l’or une zone de supports majeurs

Les cours de l’or et de pétrole n’ont pas grand-chose à voir en temps normal. Le premier est le plus souvent privilégié pour son aspect refuge tandis que le second est le plus souvent privilégié en période de reflation. Néanmoins, les deux peuvent parfois être fortement corrélés comme nous pouvons le constater ces dernières semaines.

Les cours de l’or et de pétrole évoluent de concert depuis le début de l’invasion russe en Ukraine, inscrivant des pics et des creux en même temps, et devraient continuer ainsi tant que les tensions géopolitiques restent importantes. En effet, les craintes autour de l’Ukraine et la Russie ont pour effet de faire bondir les cours de pétrole et des autres énergies, ce qui soutient les anticipations d’inflation des opérateurs de marché et soutient en conséquence le cours de l’or.

Les anticipations d’inflation à 5 ans aux Etats-Unis sont passées de 2,9% à 3,5% depuis le début du conflit, ce qui a initialement profité au cours de l’or. Toutefois, cela a également poussé les banquiers centraux à durcir leur ton, le FOMC ayant revu drastiquement à la hausse ses anticipations de relèvement des taux ce qui a eu pour conséquence de faire pression sur le métal précieux.

La rhétorique hawkish des banquiers limite l’appréciation de l’or

Evolution du cours de l’or (jaune) et du pétrole Brent (blanc) depuis le début de l’année :

Le cours de l’or restera dépendant des cours de pétrole, dans un sens comme dans l’autre, à condition que ces derniers soient volatils. Si les cours des pétroles et des autres énergies s’envolent à nouveau, le cours de l’or pourrait à nouveau bondir, puis retracer étant donné que le discours des banquiers centraux a de fortes chances de se durcir davantage.

A moyen terme, le cours de l’or semble avoir davantage de chances de corriger, car la rhétorique des banquiers centraux devrait commencer à se modérer bien après le repli des cours des énergies, à moins que les économies occidentales tombent en récession. Dans ce cas, les taux réels devraient chuter, ce qui soutiendrait le cours de l’or.

Le cours de pétrole revient tester une oblique baissière, le cours de l’or une zone de supports majeurs

Graphique 4 heures du cours du pétrole WTI réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, les perspectives de fond restent techniquement haussières au-dessus du creux de la semaine dernière à environ 93,50$. Un repli sous ce seuil correspondrait à une sortie par le bas du triangle descendant, ce qui ouvrirait la voie à une correction significative des cours de pétrole. A l’inverse, un franchissement de l’oblique baissière du triangle ouvrirait la voie à un retour au récent plus haut à environ 130$.

La configuration technique du cours de l’or est beaucoup plus indécise. Le seuil symbolique à 1900$ et l’oblique haussière qui passe par les creux de la semaine dernière et de fin février seront à surveiller. Un repli sous ces deux droites formerait une figure de retournement dans l’esprit d’une tête et épaules, ce qui serait en argument techniquement en faveur d’une forte correction de l’or. En attendant, les perspectives de fond restent haussières.

Graphique 4 heures du cours de l’or réalisé sur TradingView :

