Pétrole : La correction va-t-elle se poursuivre ?

Points clés de l’article :

Des nouvelles positives en Ukraine font chuter les cours mais le contexte reste tendu

Un retour sur 87,50 USD n’est pas à exclure mais la tendance reste haussière

Des nouvelles positives en Ukraine font chuter les cours mais le contexte reste tendu

Le fait que le ministre russe des affaires étrangères, M. Lavrov, déclare hier que les négociations de paix avec l'Ukraine n'étaient pas faciles, mais que l'on pouvait espérer un compromis a suffi à faire baisser les cours.

Par ailleurs, certains spéculent qu'en raison des pertes subies par la Russie en Ukraine, celle-ci cherche une stratégie de sortie de guerre, mais il reste à voir s'il s'agit d'un effort sérieux ou simplement d'une autre tactique pour gagner du temps qui lui permettra de se regrouper et de continuer sa campagne militaire. Que la Russie soit sérieuse ou non, le marché a réagi : les actions se sont redressées et le prix du pétrole a perdu plus de 2 dollars de ses gains matinaux.

L'Agence internationale de l'énergie a également publié son rapport et réduit ses prévisions de croissance de la demande de pétrole de 950 000 barils par jour à 2,1 millions de barils par jour. Elle réduit donc de 1,3 million de barils par jour les prévisions de la demande mondiale de pétrole pour la période allant du deuxième trimestre au quatrième trimestre de 2022. Toutefois, les antécédents de l’agence en matière de prévision de la demande ont été peu fiables mais ce rapport a joué un rôle dans la faiblesse du marché.

Cependant ce qui se passe en Ukraine continue d’être prédominant dans l’évolution des cours de l’or noir sur une toile de fond qui était déjà en déséquilibre avant l’invasion.

Un retour sur 87,50 USD n’est pas à exclure mais la tendance reste haussière

Les cours du pétrole ont fortement corrigé depuis leur point haut à 128,20 USD pour revenir sous le niveau psychologique des 100 USD. Pour autant, les prix ont retracé 50% de la dernière vague de hausse. Aussi les cours peuvent revenir sur un ratio Fibonacci de 61,8% sans que ça ne remette en cause la tendance haussière de moyen terme.

Par ailleurs ce niveau à 87,50 USD correspond aussi à une droite de support qui devrait voir le retour des acheteurs si jamais on l’atteignait. Le chandelier du jour sur les 50% en forme de doji indique déjà une hésitation. Une séance haussière demain pourrait relancer la dynamique positive vers dans un premier temps 103 USD.

Evolution des cours du pétrole en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE