Un contexte international toujours très fragile

CAC40 : Rebond technique mais tendance baissière sous 6400 points

Les actions européennes et les contrats à terme de Wall Street sont en légère hausse, mais les marchés sont restés volatils, la perspective d'une interdiction des importations de pétrole russe faisant grimper les prix du pétrole et renforçant les craintes des investisseurs concernant l'inflation.

Depuis le début du conflit en Ukraine le 24 février, les sanctions occidentales ont coupé la Russie du commerce international et des marchés financiers.

L'administration du président américain Joe Biden est prête à aller de l'avant avec une interdiction américaine des importations de pétrole russe même si les alliés européens ne le font pas, ont indiqué des sources américaines. La Russie a prévenu que les prix pourraient grimper jusqu'à 300 dollars le baril et qu'elle pourrait fermer le principal gazoduc vers l'Allemagne si l'Occident interrompt ses importations de pétrole en raison de l'invasion de l'Ukraine.

Le Brent, référence internationale du pétrole, qui a brièvement atteint plus de 139 dollars le baril lors de la précédente session, était en hausse d'environ 3,6% sur la journée à 128 dollars.

Le rendement de l'obligation gouvernementale de référence de l'Allemagne a fortement augmenté et une jauge des attentes d'inflation à long terme du marché de la zone euro a atteint son plus haut niveau depuis fin 2013.

Pourtant, l'Europe ayant rejeté les projets d'interdiction des importations d'énergie, les actions européennes ont connu un certain soulagement.

Le STOXX 600 était en hausse de 0,8 % sur la journée et le secteur bancaire était en hausse de 5 %, se remettant d'un plus bas d'un an touché lors de la session précédente.

Une partie de l'amélioration du sentiment serait liée à un rapport de Bloomberg selon lequel l'Union européenne pourrait bientôt annoncer un plan d'émission conjointe d'obligations pour financer les dépenses d'énergie et de défense face à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. L'environnement est très ‘indice fragile, mais le plan de l'UE est au moins l'un des signaux positifs.

Le London Metal Exchange a interrompu les échanges de nickel mardi après que les prix ont doublé en quelques heures pour atteindre le niveau record de 100 000 dollars la tonne, alimentés par une course pour couvrir les positions courtes.

Le CAC40 a débuté un rebond depuis le point bas affiché hier qui montre déjà des limites sur la résistance à 6150 points. Le dépassement de ce niveau permettrait d’envisager une progression vers une forte de zone de résistance sous 6400 points constituée d’une droite de polarité et d’un retracement Fibonacci de 38,2%.

Sous cette zone de résistance la tendance reste baissière et le rebond n’est que technique. Le risque est de voir une prolongation de la baisse vers la droite de polarité à 5627 points, passage aussi de la moyenne mobile hebdomadaire à 200 périodes.

Evolution de l’indice CAC40 end données quotidiennes :

Analyse technique CAC40

