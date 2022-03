Or, Argent : Un environnement favorable aux métaux précieux

Points clés de l’article :

Un contexte très favorable à la demande de métaux précieux

Or : La tendance positive de court terme pourrait amener les cours vers de nouveaux sommets

Argent : Les cours restent bien orientés au-dessus de 24,10 USD

Un contexte très favorable à la demande de métaux précieux

Le contrat à terme sur l'or a gagné 2,27 % mardi 1er mars, après sa progression de 0,7 % de lundi, alors que le conflit entre la Russie et l'Ukraine a de nouveau dominé l'actualité. Le marché s'est rapproché hier de son sommet à moyen terme de jeudi, soit 1 976,50 USD.

Les métaux précieux ont clôturé mardi en forte hausse. L'escalade du conflit en Ukraine a pesé sur les actions et a stimulé la demande de métaux précieux en tant que valeur refuge. L'or s'est également apprécié en raison d'une demande accrue de protection contre l'inflation après que l'IPC allemand du mois de février ait augmenté plus que prévu et après que les prix du pétrole brut aient atteint leur plus haut niveau depuis 7 ans et demi. En outre, l'effondrement des rendements obligataires mondiaux a stimulé la demande du métal jaune.

L’environnement, conflit géopolitique + baisse des rendements, est particulièrement favorable à la demande d’or.

Or : La tendance positive de court terme pourrait amener les cours vers de nouveaux sommets

La résistance à 1975 USD datant de septembre 2020 a donné lieu à des prises de bénéfice mais la tendance reste haussière au-dessus des moyennes mobiles à 13 et 34 périodes ascendantes. Un nouveau test de la résistance pourrait amener le métal jaune à la dépasser avec un obstacle intermédiaire à 2015 USD avant la résistance majeure à 2 075 USD plus haut historique.

Ce biais positif sur les cours serait remise en cause sur rupture de la droite de polarité à 1878 USD.

Evolution des cours de l’or en données quotidiennes :

Argent : Les cours restent bien orientés au-dessus de 24,10 USD

L’argent affiche une tendance haussière au-dessus des moyennes mobiles à 13 et 34 périodes ascendantes. Les cours rejoignent une zone de résistance qui pourraient ralentir la progression des cours sur 25,40 USD.

Toutefois au-dessus de 24,10 USD, la lecture reste positive avec un franchissement possible de la résistance. Si c’était le cas le prochain obstacle se situe sur 26,77 USD.

Evolution des cours de l’argent en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE