Pétrole WTI : Objectif 100 atteint !

Le niveau des 100 USD atteint

Les contrats à terme sur le brut WTI ont grimpé de plus de 5 % pour dépasser le niveau symbolique des 100 dollars le baril mardi, un nouveau sommet depuis 2014, alors que les inquiétudes s'accroissent quant à une perturbation de l'approvisionnement en provenance de l'exportateur clé qu'est la Russie après l'intensification des combats en Ukraine. Pendant ce temps, une éventuelle libération de 60 à 70 millions de barils de réserves envisagée par les États-Unis et d'autres pays n'a pas réussi à calmer le marché de l'énergie.

Des entreprises telles que BP et Shell ont également annoncé leur intention de cesser leurs activités en Russie, tandis que les importateurs de pétrole russe ont rencontré des difficultés de paiement et de livraison. Entre-temps, l'OPEP+ se réunira mercredi pour discuter de la politique de production et devrait s'en tenir à son plan d'augmentation modérée de l'offre malgré les turbulences du marché provoquées par l'invasion.

Les prix du pétrole vont continuer à être influencé par les développements en Ukraine et le risque de hausse des prix est important, mais les mouvements à la hausse comme à la baisse pourront être brutaux. Le fait de parler d'une plus grande libération des réserves mondiales de pétrole pourrait aider mais la plupart de ces réserves risque d’être acheté par la Chine ce qui n’aurait que peu de conséquence sur les prix. Le marché était déjà en effet très tendu avec une augmentation de l’offre contrôlée par les pays producteurs et en déséquilibre par rapport à la demande.

Cela fait plusieurs semaines que sur ce site je donne un objectif à 100 dollars pour le pétrole WTI. En effet les cours évoluent au-dessus des moyennes mobiles ascendantes à 13 et 34 périodes depuis le mois de Décembre avec peu de retracement, preuve d’une tendance forte.

L’objectif était le niveau psychologique des 100 dollars qui correspondait aussi à une extension Fibonacci de 161,8%.

Tant que les cours restent au-dessus des moyennes mobiles, la hausse peut se poursuivre vers les 120 USD mais il est aussi probable qu’une respiration se mette en place au vu de l’écart des prix avec les moyennes et du RSI qui ne confirme pas de nouveaux sommets. Si c’était le cas un retour sur 90 USD ne serait pas à exclure.

Evolution du pétrole WTI en données quotidiennes :

