Pétrole : les prix du baril Brent dépassent 100$ après l’invasion russe en Ukraine

Points-clés de l’article sur le cours du pétrole Brent :

Les prix du pétrole s'envolent après l'invasion de l'Ukraine par la Russie

Les prix du pétrole brut Brent dépassent 100$ pour la première fois depuis 2014

Les prix du pétrole s'envolent, le cours du Brent dépassent 100$ le baril pour atteindre son plus haut niveau depuis 2014 après que la Russie a commencé à tirer des missiles sur plusieurs villes ukrainiennes et à débarquer des troupes sur sa côte sud. Les opérateurs de marché craignent naturellement des perturbations des flux énergétiques, la Russie étant un important producteur et exportateur de pétrole et de gaz naturel.

L'évolution de la situation en Ukraine sera déterminante pour le sentiment du marché, en particulier pour les prix de l'énergie. Les prix du pétrole pourraient facilement poursuivre leur envolée si les flux énergétiques mondiaux sont perturbés.

La réaction de l'OPEP dans les semaines à venir et lors de la prochaine réunion le 2 mars sera importante, car les grandes puissances pourraient tenter de faire pression sur le cartel pour qu'il augmente davantage sa production afin d'éviter une récession économique. En effet, la flambée des prix du pétrole peut provoquer de graves ralentissements économiques, voire des récessions, comme ce fut le cas lors de l’invasion américaine en Irak en 1990.

Graphique mensuel du cours du pétrole Brent réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, le prix du baril Brent bondit de 13% ce mois-ci, après avoir déjà bondi de près de 15% en janvier. Il dépasse 100$ ce jeudi, son plus haut niveau depuis 2014, ce qui ouvre la voie à une potentielle poursuite de l’envolée jusqu’à la résistance à 115$ si les tensions géopolitiques s’intensifient.

La tendance est en tout cas haussière et aucun signal technique ne vient pour le moment justifier un repli. L’idéal serait d’observer un important avalement baissier sous une résistance majeure pour anticiper un retournement baissier, ce qui pourrait être le cas en cas d’apaisement des tensions.

En cas de retournement, le sommet de 2018 à environ 87$ sera le premier support à surveiller, suivi du support à 65$.

