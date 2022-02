Le cours de l’or restera dépendant des tensions géopolitiques à court terme

Points-clés de l’article sur le cours de l’or :

L’évolution du cours de l’or restera dépendante des tensions géopolitiques à court terme

Les perspectives de fond sont baissières en raison de la remontée des taux

Le cours de l’or marque le pas à 1900$

Le cours de l’or est remonté à un plus haut de près d’un an la semaine dernière malgré la hausse des taux réels. L'once est soutenue à court terme par les tensions géopolitiques autour de l'Ukraine, les investisseurs s'inquiétant d'un potentiel conflit militaire entre la Russie d'une part et l'Ukraine et l'OTAN d'autre part.

Les perspectives du cours de l'or sont incertaines à court terme, car elles dépendront de l'évolution des tensions géopolitiques, mais elles restent baissières à long terme en raison de la hausse des taux réels. En effet, les taux réels augmentent et vont continuer dans un contexte de normalisation rapide des politiques monétaires des banques centrales. La RBNZ et la BoE ont déjà relevé leurs taux directeurs à deux reprises, la Fed et la Banque du Canada devraient suivre le mois prochain et la BCE à la fin de l'année.

Les taux réels devraient continuer à augmenter dans les prochains mois, en particulier les taux courts, car ce sont eux qui sont le plus influencés par les taux directeurs des banques centrales. Le taux réel américain à 10 ans, actuellement à -0,47% contre -1% en début d'année, devrait atteindre 0% à long terme.

La baisse de la proportion de rendements négatifs sur le marché obligataire est facteur supplémentaire qui soutient le scénario baissier à long terme pour l'or. La proportion d'obligations à rendement négatif est passée de 20 % à moins de 10 % au cours des derniers mois. Cela signifie que les rendements obligataires s'améliorent, ce qui devrait amener les investisseurs à les privilégier par rapport aux actifs ne produisant pas de cash-flow tels que les métaux précieux.

Source graphique : @Donnelly_ Brent

Graphique journalier du cours de l’or réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, le cours de l’or est remonté à 1900$ la semaine dernière, proche du sommet de mai 2021 à 1917$. Les perspectives sont techniquement haussières à court terme, bien qu’un RSI suracheté invite à la prudence (surtout lorsque les fondamentaux de fond sont baissiers…).

Si la hausse du cours de l’or se poursuit, la résistance à 1917$ sera à surveiller de près. Un franchissement de ce seuil ouvrirait la voie à une poursuite de la hausse jusqu’au sommet de janvier 2021 à 1965$.

Les perspectives deviendraient baissières en cas de repli sous le sommet de novembre à 1877$ dépassé la semaine dernière. Un retour à l’oblique haussière qui passe par les creux du marché depuis la fin de l’été serait à prévoir avant un éventuel retour à 1760$.

