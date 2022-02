Or : les cours progressent avant l’inflation

Points clés de l’article :

Les cours de l’or progressent. L'or a prolongé mardi leurs gains jusqu'à des sommets d'une semaine et demie et ont clôturé en légère hausse. Les inquiétudes concernant la hausse de l'inflation ont stimulé la demande pour le métal jauneassurant son rôle de couverture contre la hausse des prix, car on s'attend à ce que le rapport sur l'IPC de janvier aux États-Unis, publié jeudi, indique que les prix à la consommation américains augmentent de 7,3 % en glissement annuel, soit le rythme le plus rapide depuis près de quatre décennies. Toutefois, les gains de l'or ont été limités mardi en raison de la hausse des rendements obligataires mondiaux.

Le métal jaune continue de bénéficier du soutien des valeurs refuges en raison de l'impact négatif de la propagation mondiale de la variante omicron Covid sur la reprise économique mondiale. Cependant, la pandémie aux États-Unis s'est améliorée après que la moyenne sur 7 jours des nouvelles infections Covid soit tombée à son plus bas niveau depuis un mois et demi lundi, à 265 700.

Les cours de l’or sont à mettre en parallèle avec la hausse des taux d’intérêts sur les obligations qui viennent concurrencer l’attrait de l’or dont la détention ne procure aucune rémunération. Aussi une hausse brutale des rendements obligataires ralentit la hausse de l’or.

Un chiffre sur l’inflation demain en ligne avec les attentes devrait être profitable aux cours du métal jaune

Les cours de l’or sont sur le point de rejoindre une forte zone de résistance entre une ancienne droite horizontale sur 1836 USD et une oblique baissière. Le franchissement de ces deux obstacles serait un signal positif qui amènerait un objectif sur le sommet de 8 mois à 1916 USD.

Ce scénario positif est soutenu par les moyennes mobiles à 13 et34 périodes qui se renversent à la hausse.

A l’inverse, un retour sous la droite de support à 1782 USD donnerait un signal négatif avec le risque de revenir sur 1750 USD prolongeant l’évolution latérale en vigueur depuis l’été dernier.

Evolution des cours de l‘or en données quotidiennes :

