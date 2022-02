Points-clés de l’article sur le pétrole :

Les incertitudes sur l’offre éclipsent le ralentissement économique

Le pétrole WTI dans une configuration similaire à 2018

Les cours de pétrole sont remontés à leurs plus hauts niveaux depuis 2014 la semaine dernière sur fond d’incertitudes sur l’offre. Le prix du baril WTI a atteint 90$ et celui du Brent 94$, faisant ainsi fi du ralentissement économique pour le moment.

Les prix du baril ont continué à progresser ces dernières semaines suite aux nombreuses incertitudes qui planent sur l’offre. En effet, non seulement l’OPEP+ n’arrive pas à augmenter sa production comme elle le voudrait, mais l’émergence des tensions géopolitiques en Ukraine depuis le début de l’année rend également les perspectives de l’offre incertaines.

Tant que ces incertitudes s’intensifient, il semble peu probable que les cours de pétrole connaissent un retracement majeur, à moins que l’économie ralentisse encore plus fortement au point de créer un climat d’aversion au risque. C’est un scénario possible, mais au cours des prochaines semaines, au vu de la chute du Credit Impulse l’année dernière.

A plus court terme, ce sont les négociations sur le nucléaire iranien qui reprennent cette semaine qui pourraient faire pression plus étant donné que Washington et Téhéran ont suscité un certain optimisme quant à la possibilité que les deux parties se rapprochent d'un accord. Un accord permettrait à l’Iran de pouvoir à nouveau exporter sa production estimée à environ 2,5 mbj actuellement.

Graphique hebdomadaire du pétrole WTI réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, la configuration est de plus en plus en défaveur des acheteurs. Le prix du baril WTI revient tester une ligne oblique haussière faisant office de résistance depuis début 2021 et ses RSI hebdomadaire et journalier divergent à la baisse.

C’est une configuration technique similaire à celle connu en 2018, mais également sur le plan des fondamentaux puisqu’à ce moment, l’économie américaine commençait à ralentir et les tensions géopolitiques étaient élevées avec le début du retour des sanctions américaines envers l’Iran.

Le pétrole WTI pourrait continuer à progresser à court terme, mais à moyen et long terme, le ratio rendement/risque semble plutôt en faveur des vendeurs… En cas de correction, le sommet de 2018 à 77$ dépassé en octobre dernier sera le premier support à surveiller suivi du sommet de 2019 à 66$.

