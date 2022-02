Pétrole : L’0pep+ valide son augmentation de production sans l’amplifier

Points clés de l’article :

L’Opep+ ne fléchit pas face à la demande des pays consommateurs

Les cours de pétrole restent dans une dynamique positive

Le groupe des producteurs de pétrole les plus puissants du monde a accepté une augmentation déjà négociée de la production, alors même que les prix du brut se négocient à des niveaux proches des records dans un contexte de tensions géopolitiques.

L'OPEP et les partenaires non-OPEP, une alliance énergétique influente connue sous le nom d'OPEP+, ont rapidement décidé de donner leur feu vert au retour de 400 000 barils par jour supplémentaires pour le mois de mars sur le marché.

Cette décision, largement attendue, marque la poursuite de la stratégie du groupe visant à rouvrir progressivement les robinets.

Dirigée par l'Arabie saoudite, cheville ouvrière de l'OPEP, et la Russie, leader des pays non membres de l'OPEP, l'alliance énergétique est en train de mettre fin à des réductions de l'offre record d'environ 10 millions de barils par jour. La réduction historique de la production a été mise en place en avril 2020 pour aider le marché de l'énergie à se rétablir après la pandémie de coronavirus qui a réduit la demande de brut.

L'OPEP+ a été confrontée à la pression des principaux pays consommateurs, comme les États-Unis et l'Inde, qui l'ont incitée à pomper davantage pour faire baisser les prix et favoriser la reprise économique. Le groupe a résisté aux appels à des augmentations plus rapides malgré la hausse des prix du pétrole.

Le ministre russe de l'Énergie, Alexander Novak, a précédemment déclaré que le groupe élargi ne souhaitait pas augmenter trop rapidement les niveaux de production, car il reste méfiant face aux évolutions de la demande.

Le problème est qu'ils ne font pas 400 000 barils en raison de problèmes avec le Nigeria et l'Angola. Plusieurs membres de l'OPEP ont eu du mal en effet à respecter les augmentations de production mensuelles du groupe au cours des derniers mois. La différence de production avec celle effectivement réalisée soutient les cours dans un contexte où les pays commencent à lever les restrictions mises en place pour lutter contre Omicron.

Cependant une inconnue de taille vient de l’Iran qui s’est dit prête cet après-midi à fournir le marché très rapidement. A suivre si les Etats Unis arrivent à négocier avec eux.

Les cours du pétrole poursuivent leur ascension au-dessus des moyennes mobiles à 13 et 34 périodes ascendantes démontrant la tendance haussière. Tant que les cours restent au-dessus de ce niveau l’objectif à terme se situe sur le seuil psychologique des 100 USD correspondant à une extension Fibonacci.

Un retour sous la moyenne mobile à 34 périodes donnerait un signal de respiration mais le scénario de progression des cours serait invalidé sous le dernier creux de marché à 31,75 USD.

Evolution des cours de pétrole en données quotidiennes :

