Pétrole WTI : Un cocktail potentiellement explosif

Une conjonction de facteurs tire les prix à la hausse

WTI : l’objectif des 100 USD reste le scénario principal

Les prix du pétrole grimpent après que l'administration Biden ait mis les troupes américaines en état d'alerte en Europe de l'Est. La crainte que les approvisionnements en brut en provenance de Russie puissent diminuer si une guerre éclate en Ukraine a donné un coup de pouce aux prix de l'énergie.

Les négociants en pétrole observent aussi les prix des actifs mondiaux alors que la Fed se réunit pour nous parler de la hausse des taux d'intérêt et que de nombreuses entreprises qui publient leurs résultats ne sont pas aussi optimistes quant à leurs prévisions.

Les signes de vigueur de l'économie chinoise renforcent les perspectives de l'économie mondiale et de la demande d'énergie après que les exportations chinoises de décembre aient augmenté de 20,9 % en glissement annuel, soit un peu plus que les prévisions de 20 %.

Un rebond de la consommation de pétrole brut en Inde, troisième plus grand consommateur de brut au monde, est haussier pour les prix. Les données du ministère indien du pétrole montrent que la consommation indienne de produits pétroliers en décembre a augmenté de 0,4 % en glissement annuel pour atteindre 18,3 millions de tonnes, soit le niveau le plus élevé depuis neuf mois.

L'American Petroleum Institute (API) publie ses chiffres sur les stocks et nous devrions assister à une nouvelle baisse de l'offre de pétrole brut. les baisses des stocks de pétrole brut devraient être plus préoccupantes et devraient donner à ce marché une trajectoire très haussière. Le rapport de cette semaine indique une baisse de 3 millions de barils des réserves de pétrole brut, les stocks de distillats diminuant d'environ 1 million de barils et les réserves d'essence de 1 million de barils.

Par ailleurs l’Opep+ a confirmé son objectif de production supplémentaire de 400 000 barils par jour dont on sait que l’organisation a du mal à tenir. Pas d’augmentation de l’offre donc dans les prochaines mois.

Demande en hausse, tensions géopolitiques, offre limitée, stocks en baisse : un cocktail potentiellement explosif

Les cours du brut évoluent dans une tendance positive et reviennent sur les plus hauts annuels. Le dépassement probable après une stabilisation d’une semaine expose les cours à une hausse vers le niveau psychologique des 100 USD voire un niveau technique des 102 USD.

Ce dernier seuil est donné par une extension des ratios de Fibonacci et correspond aussi au report de la dernière vague de hausse sur le point bas de la consolidation.

Ce scénario de moyen terme haussier serait remis en cause par un retour des prix sous le dernier creux de marché à 81,70 USD.

Evolution des cours du WTI en données quotidiennes :

