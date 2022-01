Gold : le cours de l’or reprend doucement des couleurs

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DU GOLD

Les cours de l’or soutenus par les craintes d'inflation

Gold : un e consolidation dans un triangle

Les cours de l’or soutenus par les craintes d'inflation

Les cours de l'or ont grimpé cette semaine pour s'établir à leur plus haut niveau en deux mois. La modeste hausse du lingot intervient alors que le dollar américain s'est assoupli et que les rendements du Trésor ont reculé après une forte hausse, contribuant à accroître l'intérêt des investisseurs pour le métal précieux.

La récente hausse des rendements obligataires avait contribué à réduire l'appétit pour les métaux précieux, qui font concurrence à la dette publique en tant que valeur refuge mais n'offrent pas de coupon aux acheteurs. Cependant, les rendements se sont un peu détendus pour atteindre 1,74% ce vendredi(taux 10 ans US).

La perspective d'une série de hausses des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine a eu un effet négatif sur l'or, car des taux plus élevés réduisent l'attrait de l'or et de l'argent non productifs. Le FOMC qui fixe les taux doit justement se réunir les 25 et 26 janvier.

L'or a souvent été utilisé comme une couverture contre l'inflation. De ce fait, la récente hausse du métal jaune intervient dans un environnement de marché où les investisseurs estiment que les banques centrales n’en font pas assez pour réduire les pressions sur les prix.

Gold : une consolidation dans un triangle

Le cours de l’or retrouve de l’attrait aux yeux des investisseurs depuis quelques séances. La rupture des 1 830 dollars constitue une premier signal technique haussier. Le marché est donc bien orienté pour rallier le prochain niveau vers 1 850 dollars.

A moyen terme, force est de constater que le Gold évolue à l’intérieur d’un triangle symétrique. Ainsi, le franchissement de la borne conduirait à une solide reprise haussière.

En 2022, les métaux précieux pourraient revenir sur le devant de la scène, une occasion de briller à nouveau après une année 2021 assez terne (-3,74% pour le Gold).

Par conséquent, nous estimons que l’once d’or a le vent en poupe pour repartir de plus belle et déclencher une nouvelle vague de hausse en direction des 1 910 dollars puis 1 960 dollars.

GRAPHIQUE DU GOLD EN DONNÉES HEBDOMADAIRES

Twitter @Joris Zanna

POURSUIVRE VOTRE LECTURE

Qu’est-ce que l’or ? Le trading de l’or comme matière première

Trader le ratio or/argent : stratégies et astuces