Or, Argent : Les métaux précieux enregistrent une timide hausse après l’inflation

Or : La résistance à 1836 bloque la reprise des cours

Argent : Une amorce de reprise haussière à confirmer

Les prix des métaux restent soutenus après les chiffres sur l’inflation

L'or et l’argent progressent légèrement, soutenus par la faiblesse récente du dollar et par la stagnation des rendements du Trésor américain. Les données sur les prix ont montré que le taux d'inflation aux États-Unis a atteint 7 % en décembre, soit le niveau le plus élevé depuis juin 1982 et bien au-dessus de l'objectif de 2 % de la Réserve fédérale. Son président, Jérôme Powell, a déclaré mardi que des hausses de taux et un resserrement de la politique seront nécessaires pour maîtriser l'inflation, mais il n'a pas annoncé de changement accéléré de la politique monétaire par rapport à ce que la banque centrale avait signalé auparavant.

L'or et l'argent ont donc enregistré des gains modérés après que l'indice dollar ait atteint son plus bas niveau en une semaine. L'or a également bénéficié de la baisse des rendements des T-notes.

L’or continue à bénéficier de son rôle de valeurs refuges en raison de l'impact négatif de la propagation mondiale de la variante omicron sur la reprise économique mondiale. Lundi, les États-Unis ont signalé un nombre record de 1 485 764 nouvelles infections au Covid, et la moyenne sur 7 jours des nouvelles infections au Covid aux États-Unis a atteint le chiffre record de 766 734.

Par ailleurs, l'expansion industrielle massive dans les activités vertes et numériques et l'explosion mondiale de la demande monétaire soutiennent l'augmentation de la demande d'investissement sur l’argent qui a un impact amplifié puisque les grands acteurs industriels doivent acheter de lu létal pour leurs produits quoi qu'il arrive.

Or : La résistance à 1836 bloque la reprise des cours

L’or revient une nouvelle fois sur sa résistance au-dessus de 1830 USD qu’il n’est pas arrivé à franchir la semaine dernière. Si il y parvenait alors les cours du métal jaune pourraient se diriger vers l’oblique descendante qui relie les sommets de juin et Novembre 2021 actuellement sur 1866 USD. La situation deviendrait très haussière au-dessus de ce double obstacle.

Un échec pourrait conduire à la poursuite de la consolidation avec comme support 1782 USD avant le support majeur à 1750 USD.

Evolution des cours de l’or en données quotidiennes :

Argent : Une amorce de reprise haussière à confirmer

Les cours de l’argent se reprennent vers la résistance horizontale à 23,41 USD. Un franchissement de cet obstacle permettrait de viser l’oblique baissière reliant les sommets de Juin et Novembre 2021 et permettrait d’inscrire un creux ascendant par rapport au précédent, préalable à un retournement haussier. Le dépassement de l’oblique validerait la reprise des cours de l’argent. Un échec prolongerait la consolidation des cours avec comme support majeur 21,42 USD.

Evolution des cours de l’argent en données quotidiennes :

