Or, Argent : Le ton « hawkish » de la Fed fait baisser les métaux précieux

Points clés de l’article :

Le compte rendu du FOMC provoque des ventes sur les métaux précieux

Des vents contraires pour les cours de l’argent

Or : Les cours du métal jaune se retrouvent sous pression

Le compte rendu du FOMC provoque des ventes sur les métaux précieux

Le procès-verbal de la réunion du FOMC des 14 et 15 décembre a été favorable à la politique de la Fed et au dollar, car "les participants ont généralement noté que, compte tenu de leurs perspectives individuelles concernant l'économie, le marché du travail et l'inflation, il pourrait être justifié d'augmenter le taux des fonds fédéraux plus tôt ou à un rythme plus rapide que ce que les participants avaient prévu". Le procès-verbal indique également qu'après avoir commencé à augmenter le taux des fonds fédéraux, il pourrait être "approprié" de réduire la taille du bilan de la Fed "assez rapidement".

Un discours plus agressif,« hawkish », qui a surpris les investisseurs et provoqué un hausse des taux longs qui rend la détention de l’or moins attractive.

Evolution des taux à 10 ans aux Etats Unis :

Des vents contraires pour les cours de l’argent

L'argent a reculé à 22 dollars l'once, son plus bas niveau en trois semaines, en raison des prévisions de resserrement de la politique monétaire en 2022 et de la faiblesse de la demande industrielle. La Réserve fédérale devrait mettre fin aux achats d'actifs de l'ère pandémique en mars et augmenter les taux d'intérêt trois fois cette année pour freiner la hausse de l'inflation ; tandis que la Banque d'Angleterre a augmenté ses taux de manière inattendue en décembre, suivant ses pairs en Norvège, au Brésil, au Mexique, en Corée du Sud et en Nouvelle-Zélande.

L'année dernière, l'argent a enregistré sa première baisse annuelle depuis 2018, car la reprise économique mondiale après la crise sanitaire de 2020 a été confrontée à des vents contraires croissants et l'activité des usines s'est affaiblie en raison des goulets d'étranglement de la production mondiale, des pénuries d'énergie et de la nouvelle variante Omicron.

L’argent repart donc vers le bas et devrait revenir tester le fort support à 21,46 USD. Le retournement à la baisse des moyennes mobiles à 13 et 34 périodes va dans ce sens. La rupture de ce soutien serait un signal très négatif qui pourrait ramener les cours de l’argent sur 19 USD.

Pour invalider ce scénario négatif, l’argent devra repasser au-dessus du dernier sommet à 23,41 USD puis de l’oblique baissière.

Evolution de l’argent en données quotidiennes :

Or : Les cours du métal jaune se retrouvent sous pression

L'or a prolongé ses pertes sous le seuil psychologique des 1 800 dollars l'once, son niveau le plus bas en une semaine, après que le compte-rendu de la réunion de la Réserve fédérale ait fait bondir le rendement de l'obligation américaine de référence à 10 ans au-dessus de 1,7 %, un niveau qui n'avait pas été atteint depuis mars 2021.

Bien que les investisseurs considèrent l'or comme une protection contre l'inflation, la hausse des taux d'intérêt augmente le coût d'opportunité de la détention de lingots non productifs.

L’or a donc rejeté une résistance sur 1836 USD et pourrait revenir sur le support horizontal clé à 1760 USD. La rupture de ce niveau engendrerait un signal vendeur vers 1720 USD dans un premier temps puis vers le très fort support de long terme à 1670 USD.

Evolution des cours de l’or en données quotidiennes :

