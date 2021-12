Platine : Les cours affichent des signes de reprise

Points clés de l’article :

Un métal rare indispensable à l’expansion économique

Les cours pourraient avoir touché un point bas

Le platine est plus rare que l'or, avec moins de 170 tonnes produites en 2020, contre environ 3 000 tonnes d'or produites chaque année. Le platine a de nombreuses applications industrielles en raison de sa densité et de sa résistance à la chaleur. Le platine est un métal précieux polyvalent, dont la production annuelle provient principalement d'Afrique du Sud et de Russie.

Alors que les marchés de toutes les classes d'actifs se préparaient à ce que la Réserve fédérale américaine adopte une approche plus restrictive de la politique monétaire, les prix des métaux précieux ont baissé. Les perspectives de hausse des taux d'intérêt en 2022 et la hausse du dollar ont poussé les prix de l'or, de l'argent, du palladium et du platine à la baisse le 15 décembre, avant que la Fed n'annonce ses derniers plans de restrictions d’assouplissement quantitatif et ses prévisions de hausse des taux d'intérêt.

La Fed a doublé la réduction progressive de l'assouplissement quantitatif, ouvrant la voie à des hausses de taux dès mars 2022. Le FOMC a prévu que le taux des Fed Funds passerait à 0,90 % en 2022 et à 1,60 % en 2023. Toutefois, le resserrement du crédit n'a pas eu pour effet une poursuite de la baisse du platine , et le métal s'est redressé pour dépasser le niveau de 925 dollars le 16 décembre.

Bien que le platine ait rebondi depuis le creux du 15 décembre, le métal reste bon marché par rapport à l'or et à son métal frère, le palladium.

Trois facteurs plaident en faveur d'une hausse des prix du platine à l'approche de 2022 :

Les technologies vertes nécessitent des métaux à haute densité et à point de fusion élevé. Le platine est un métal industriel qui remplit ces conditions.

Le platine est carrément bon marché - Avec une décote par rapport à l'or et au palladium, le platine est un substitut d'un point de vue financier et industriel.

Le platine est rare - La grande majorité de la production annuelle provient d'Afrique du Sud et de Russie. Il s'agit d'un sous-produit de la production de nickel en Russie, car les minerais sont riches en platinoïdes.

D’un point de vue technique, le métal est dans une tendance baissière mais semble avoir trouvé un support sur le niveau des 900 USD. Le doji à longue mèche basse d’avant-hier indique la présence d’acheteurs et constitue un chandelier de retournement.

Ce rebond doit être maintenant confirmé par un franchissement du dernier sommet et passage de la moyenne mobile à 34 périodes sur 970 USD. Dans ce cas les cours pourraient prendre de la hauteur vers la moyenne mobile à 200 périodes actuellement sur 1057 USD puis le plus haut de Novembre à 1106 USD.

La rupture de la zone de support annulerait ce scénario de rebond avec en ligne de mire les plus bas de Novembre 2020 à 840 USD.

Evolution du platine en données quotidiennes :

