Or, Argent : Les prix des métaux précieux stagnent avant le chiffre sur l’inflation

Points clés de l’article :

Le chiffre sur l’inflation vendredi devrait faire bouger les lignes

L’Or s’est stabilisé sur un support clé

L’argent se stabilise mais reste sous pression

Le chiffre sur l’inflation vendredi devrait faire bouger les lignes

Les prix des métaux précieux ont enregistré mardi des gains modérés. L'or bénéficie du soutien de la montée des tensions en Ukraine, alors que les États-Unis et leurs alliés européens discutent de sanctions économiques contre la Russie si elle envahit l'Ukraine. Des données commerciales chinoises plus fortes que prévu mardi ont soutenu la demande de métaux industriels et les prix de l'argent. Les gains des métaux ont cependant été limités par un dollar plus fort, un rallye des actions et des rendements plus élevés des obligations d’état.

Le prochain catalyseur pour les cours du métal jaune risque d’être le chiffre sur l’inflation attendu vendredi. De plus en plus de signes montrent que la hausse des prix s’accélèrent au point que la banque centrale américaine a abandonné l’idée qu’elle soit transitoire. Le chiffre de vendredi pourrait donner une preuve supplémentaire à le Fed que l’inflation se renforce et la conforte dans l’idée d’aller plus vite sur le retrait de sa politique monétaire expansive. Le débat pourrait alors se dérouler lors du prochain FOMC le 14 et 15 Décembre.

Le chiffre de vendredi est attendu à 6,7% ce qui serait la plus forte hausse annuelle depuis le début des années 1990. Les prix de l’or évoluent dans un range étroit et pourraient donc sortir de leur torpeur avec cette publication attendue.

L’Or s’est stabilisé sur un support clé

Les prix de l’or ont préservé le support majeur à 1760 USD. Depuis le métal jaune évolue sans direction au-dessus de ce niveau et semble bloqué par le moyenne mobile descendante à 34 périodes. Cette séquence peu volatile pourrait donc se terminer avec une hausse de la volatilité.

Une sortie au-dessus de 1815 USD donnerait le signal d’une dynamique positive qui pourrait voir les cours revenir sur une oblique baissière voire les plus hauts de Novembre à 1877 USD.

A l’inverse, la rupture des 1670 USD serait très négative et exposerait les prix à un retour sur 1722 USD dans un premier temps voire vers le support majeur à 1670 USD.

Evolution de l’or en données quotidiennes :

L’argent se stabilise mais reste sous pression

L’argent s’était libéré d’une vague de baisse en franchissant une oblique descendante mais le rebond n’a pas pu dépasser le retracement Fibonacci de 61,8% qui aurait permis d’envisager une hausse vers les plus hauts de Mai.

Les cours ont depuis repris leur tendance négative. La stagnation des prix juste au-dessus du support à 21,40 USD indique l’indécision des acheteurs. Sous les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes descendantes, le risque est de voir une rupture du support qui serait très négative.

Evolution des cours de l’argent en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE

QU’EST-CE QUE LE PÉTROLE BRUT ? GUIDE DU TRADING DU PÉTROLE