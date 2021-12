Argent, Gaz naturel, Café: L’hebdo des matières premières

Points clés de l’article :

Les métaux précieux : L’argent ne fait plus recette

Une dose d’énergie : Les prix du gaz s’effondrent

Du côté des matières premières agricoles : Les prix du café ont atteint leur plus haut niveau depuis 10 ans

Mardi, les prix des métaux précieux ont clôturé en baisse, l'or atteignant son plus bas niveau depuis trois semaines et demie et l'argent son plus bas niveau depuis un mois et demi. Les commentaires pessimistes de M. Powel, président de la Fed, ont fait chuter les métaux lorsqu'il a déclaré qu'il était approprié que le FOMC parle de l'accélération de la réduction des taux d'intérêt lors de la prochaine réunion en décembre. Les pertes des métaux ont été limitées par la faiblesse du dollar et la chute des actions, qui ont suscité une certaine demande de valeurs refuges pour les métaux précieux. L'or a également bénéficié mardi de la baisse des rendements obligataires mondiaux.

L’argent affiche donc son niveau le plus bas depuis le 18 Octobre. Les cours de l’argent avaient inscrit un sommet de 4 mois le 15 novembre à 25,39 USD juste au-dessus de la moyenne mobile à 200 périodes avant de la réintégrer. De même les cours n’ont pas réussi à franchir durablement le retracement Fibonacci de 50% de la dernière vague de baisse. Les moyennes mobiles se sont croisées à la baisse.

Le tableau reste donc sombre avec un possible retour sur 22,21 USD qui pourrait donner lieu à une stabilisation au vu d’un RSI qui s’approche d’un niveau de survente.

Evolution des prix de l’argent en données quotidiennes :

Une dose d’énergie : Les prix du gaz s effondrent

Les prix du gaz naturel ont atteint mardi leur plus bas niveau en trois mois. Les perspectives de températures douces aux États-Unis à moyen terme pèsent sur les prix. Le Commodity Weather Group a déclaré mardi que les températures dans l'ensemble des États-Unis resteront supérieures à la normale jusqu'au 4 décembre et qu'il prévoit des températures supérieures à la normale au moins jusqu'au 13 décembre dans la moitié ouest des États-Unis.

Les cours du gaz naturel s’effondrent. Ils ont cassé la ligne de support à 4,728 USD qui devient résistance selon le principe de polarité. Les prix pourraient revenir sur la moyenne mobile ascendante à 200 périodes qui coïncide actuellement avec la droite de polarité à 4,193. Ce niveau représente donc un fort support qui pourrait engendrer un rebond technique.

Evolution des prix du gaz naturel en données quotidiennes :

Du côté des matières premières agricoles : Les prix du café ont atteint leur plus haut niveau depuis 10 ans

Une conjugaison d'événements a provoqué une forte hausse du grain à la base de notre boisson bien aimée.

La question pour l'action future des prix est de savoir dans quelle mesure ces développements sont potentiellement plus durables. C’est principalement ce qui s’est passé au Brésil qui a affecté les cours. Nous avons connu une baisse rare des températures, une vague de gel très rapide qui a touché certaines des zones de culture suivi d’une période de sécheresse. Cela a laissé la récolte de 2022 dans un état un peu précaire.

Outre le mauvais temps, les contraintes d'approvisionnement mondial ont eu un impact considérable sur le marché du café, car les producteurs et les torréfacteurs - les entreprises qui raffinent le café pour en faire le produit que nous buvons - sont souvent situés dans des pays différents. L'incertitude du marché provient également de pays exportateurs tels que l'Éthiopie, qui est au bord d'une guerre civile, et le Vietnam, qui connaît une augmentation des cas de Covid-19 qui pourrait affecter la production.

Les cours sont soutenus par une oblique haussière touchée à 3 reprises et évoluent au-dessus d’une zone support sur 2,155 USD. Depuis fin octobre le café consolide horizontalement au sein d’un rectangle. La sortie par le haut donnerait un objectif sur 2,40.

Cette forte vague de hausse prendrait fin sur rupture de la zone de support et de l’oblique haussière qui se rejoignent actuellement.

Evolution des cours du café Robusta en données quotidiennes :

