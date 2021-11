Le cours de l’or consolide sous 1800$ malgré les incertitudes du variant Omicron

Points-clés de l’article sur le cours de l’or :

Le cours de l’or consolide, l e repli des taux obligataires compense le soutien causé par la chute du pétrole

Le cours de l’or consolide à sa moyenne mobile à 200 séances

Le cours de l’or consolide, la chute du pétrole est contrebalancée par la chute des taux obligataires

Le cours de l’or consolide sous 1800$ depuis la semaine dernière après avoir été pénalisé par le reflux des anticipations d’inflation des investisseurs. Les anticipations d’inflation des investisseurs ont diminué la semaine dernière suite au repli des cours de pétrole ce qui a pénalisé le cours de l’or.

Les cours de pétrole ont accéléré leurs pertes depuis vendredi après la découverte du variant Omicron, mais la baisse des rendements obligataires a compensé l'effet négatif de la chute des cours de pétrole sur l'or. Le taux américain à 2 ans a chuté de 17 points de base depuis le sommet du 24 novembre en raison de la baisse des attentes d'une hausse des taux de la Fed, et le taux à 30 ans a baissé de 19 points de base en raison de la baisse des anticipations de croissance.

L’impact du variant Omicron sur le cours de l’or est donc mitigé, car d’un côté, l’or est soutenu par la baisse des taux obligataires, mais d’un autre côté, il est pénalisé par la chute des cours de pétrole.

La macroéconomie pourrait donc continuer à jouer un rôle important dans l'évolution du cours de l'or, d'autant que les opérateurs attendent cette semaine des rapports clés tels que le rapport mensuel sur l'emploi et les indices ISM américains.

La réunion de l'OPEP+ de jeudi pourrait également être une source de volatilité pour le cours de l'or à court terme. Le cartel et ses alliés pourraient faire marche arrière et réduire à leurs productions ce mois-ci afin de tenter de faire remonter les cours du pétrole. Une telle annonce pourrait soutenir les cours de pétrole, ce qui alimenterait les perspectives d'inflation et soutiendrait l'or.

Le cours de l’or revient au milieu de son range à 1790$

Graphique journalier du cours de l’or réalisésur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, le cours de l’or a réintégré la semaine dernière son range entre 1760$ et 1814$ dans lequel il oscille (la plupart du temps) depuis le mois de juillet, et marque désormais le pas au milieu de ce range à environ 1790$.

La sortie de l’or de ce range donnera le tempo. Un repli sous 1760$ ouvrirait la voie à une poursuite de la baisse jusqu’aux plus bas annuels à environ 1675$ tandis qu’un dépassement de la résistance à 1814$ ouvrirait la voie à un rebond jusqu’au récent plus haut à 1814$, voire éventuellement le sommet de juin à 1916$.

