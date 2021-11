Pétrole WTI : Consolidation su sein d’une tendance haussière

Points clés de l’article :

Des éléments à court terme entravent la progression des prix

Les cours consolident au-dessus de l’ancienne résistance

Hier, les craintes d’une utilisation supplémentaire de la réserve stratégique aux Etats Unis , ainsi que la possibilité que la Fed soit plus agressive en matière de relèvement des taux après un excellent chiffre de ventes au détail ont pesé sur les cours du brut. Deux éléments qui viennent entraver la progression du brut depuis 1 mois. A cela s’ajoute les risques sur la demande européenne avec le retour en force du virus.

Le président de la Réserve fédérale de Saint-Louis, James Bullard, a également fait des commentaires suggérant que la Fed devrait se montrer plus agressive et proposer une réduction plus rapide des achats d'actifs, confirmant ainsi que le marché a raison de prévoir deux hausses des taux d'intérêt l'année prochaine. Cela a provoqué une hausse du dollar et une baisse des prix du pétrole.

En outre, l'Agence internationale de l'énergie et l'OPEP ont fait part de leurs craintes quant à l'imminence d'une offre excédentaire en raison de l'augmentation des cas de covid 19 en Europe. Les risques sur la reprise de la demande n'ont pas aidé le marché du pétrole à se redresser. Pourtant, le marché du brut a trouvé un soutien après les commentaires du chef de la majorité de la Chambre des représentants des États-Unis, Steny Hoyer, qui a atténué les attentes selon lesquelles les États-Unis puiseront dans la réserve stratégique de pétrole pour faire baisser les prix de l'essence.

Après la clôture, l'American Petroleum Institute a publié des chiffres très encourageants, montrant que l’offre de pétrole brut a augmenté de 655 000 barils. Ce chiffre est inférieur aux prévisions et devrait inclure une libération de plus de 3 millions de barils de la réserve stratégique de pétrole. L'API a également montré une autre baisse de 491.00 barils à Cushing, Oklahoma.

Il n’est pas dit que ces éléments qui viennent alimenter la relative baisse des prix actuellement puissent avoir une effet à moyen terme.

A moyen terme, les cours du pétrole restent dans une tendance haussière confirmée par le franchissement de la résistance à 76,81 USD. Les cours évoluent au-dessus de la moyenne mobile ascendante à 20 périodes.

A court terme le pétrole WTI consolide depuis 1 mois sans revenir toutefois sous la résistance qui devient support selon le principe de polarité. Tant que les prix restent au-dessus de ce niveau, le risque est de voir le baril repartir à la hausse. Un chandelier haussier serait un bon signal de reprise vers le seuil psychologique des 100 USD puis le niveau technique des 108,28 USD.

Une clôture sous les 76,80 USD et la moyenne mobile à 20 périodes remettrait en cause ce scénario haussier.

Evolution du pétrole WTI en données hebdomadaires :

