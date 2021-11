Or, Argent : Les métaux précieux consolident après leur récente envolée

Points clés de l’article :

L’inflation et le Covid soutiennent les cours du métal jaune

Les prix de l’or et l'argent se stabilisent après leur récente hausse. La hausse de l'indice dollar, qui a atteint son plus haut niveau en 3 mois, a exercé une pression sur les prix des métaux, de même que la hausse des rendements des obligations américaines après que le rendement à 10 ans ait atteint son plus haut niveau en deux semaines et demie, à 1,627 %. Cependant, Les pertes de l'or ont été limitées après que le point mort d'inflation à 10 ans ait atteint son plus haut niveau depuis 16 ans et demi, ce qui a stimulé la demande d'or comme couverture contre l'inflation.

Le dollar et l'or continuent de bénéficier d'un soutien en tant que valeur refuge en raison de l'impact négatif de la propagation mondiale de la variante delta Covid sur la reprise économique mondiale. Lundi, l'Allemagne a signalé un taux d'incidence record de 303 cas d'infections au Covid pour 100 000 habitants sur une période de 7 jours, et la moyenne des nouvelles infections au Covid sur une période de 7 jours aux États-Unis a atteint samedi un niveau record de 84 113 cas sur 4 semaines.

L’objectif sur l’or se situe sur 1916 USD

Le franchissement de la forte résistance à 1836 USD qui bloquait les cours depuis le début de l’été a engendré une accélération haussière des cours du métal jaune. L’objectif est déterminé par le report de la dernière vague de hausse sur la droite horizontale, ce qui correspond exactement à une résistance sur 1916 USD.

Cet objectif reste valable tant que les cours restent au-dessus des 1836 USD. A court terme un pull back sur ce niveau n’est pas à exclure mais la tendance positive serait neutralisée uniquement sur clôture sous ce seuil.

Evolution des cours de l’or en données quotidiennes :

Argent : Pull back sur la ligne de cou de la figure en tête épaules

Les cours de l’argent ont validé une figure en tête épaules inversée dont l’objectif à terme serait sur 28,28 USD. Ce niveau correspond aussi à une droite de résistance définie par les plus hauts de février, mai et juin.

Le métal blanc effectue pour le moment un pull back classique sur la ligne de cou qui ne remet par en cause la figure. Seule une clôture sous l’oblique ascendante reliant la tête et l’épaule droite invaliderait ce scénario positif.

Evolution de l’argent en données quotidiennes :

