Or, Argent : Au contact de résistances majeures

Baisse des rendements et dégradation de la situation sanitaire au soutient du métal jaune

L'or et l’argent ont clôturé lundi en hausse après une session très positive vendredi, l'or atteignant son plus haut niveau sur deux mois et l'argent son plus haut niveau sur une semaine et demie. Un dollar plus faible a soutenu les gains des métaux précieux avant la publication de l’indice des prix demain en Chine et aux Etats Unis.

Le prix de l'or a également augmenté en raison d'une demande accrue de couverture contre l'inflation, après que le vice-président de la Fed, M. Clarida, a déclaré lundi qu'il considérait que le risque pour les perspectives d'inflation était à la hausse. La baisse des rendements des obligations profite aussi au métal jaune.

L'or continue de bénéficier de son statut de valeur refuge en raison de l'inquiétude que suscite la propagation mondiale de la variante delta du virus Covid, qui risque de compromettre la reprise économique mondiale. La pandémie aux États-Unis s'est légèrement aggravée après que la moyenne sur sept jours des nouvelles infections au Covid ait atteint mercredi dernier un sommet de trois semaines, soit 78 398. En Europe, la situation sanitaire se dégrade aussi surtout en Allemagne première économie de la zone.

L’or confronté à une résistance majeure

L’or se rapproche d’une résistance majeure à 1836 USD qui a bloqué la progression des cours à 3 reprises depuis début juillet. Les moyennes mobiles sont orientées à la hausse et soutiennent un biais positif. Le franchissement libèrera un potentiel vers le sommet de juin à 1916 USD.

Un échec sur la résistance donnerait lieu à la poursuite de la consolidation horizontale avec comme support 1760 USD.

Evolution des cours de l’or en données quotidiennes :

L’argent pourrait valider une figure en tête épaule inversée

L’argent revient sur une résistance à 24,87 USD qui pourrait devenir une ligne de cou d’une figure de retournement majeure en tête épaules inversée. Pour cela il faudra clôturer au-dessus de ce niveau afin de valider la figure.

Juste au-dessus se situe la moyenne mobile à 200 périodes. Le dépassement de ces deux obstacles serait très positif et donnerait un objectif sur les plus hauts de juin à 28,20 USD.

Si les cours de l’argent ne parvenaient pas à valider ce scénario de retournement alors le risque d’un retour sur le support à 23,02 serait élevé.

Evolution des cours de l’argent en données quotidiennes :

