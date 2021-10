Or, Argent : Les métaux précieux affichent des signes positifs

Points clés de l’article :

Mardi, les métaux précieux ont clôturé en légère hausse, l'argent atteignant son plus haut niveau depuis cinq semaines. La chute de l'indice du dollar à son plus bas niveau en trois semaines a stimulé les prix des métaux. L'argent a également bénéficié du soutien de la vigueur des prix du cuivre et de l'aluminium en raison des inquiétudes concernant l'offre, la flambée des coûts de l'énergie obligeant les fonderies du monde entier à fermer. Cependant, la hausse des rendements des obligations et la reprise des actions mardi ont limité les gains de l'or.

La hausse des prix des matières premières en particulier et de l’inflation en général est un facteur de flux vers les valeurs refuges dont profite l’or.

OR : Un léger biais haussier sous une résistance importante

L’or affiche un léger biais haussier au-dessus d’une oblique ascendante qui supporte les cours mais le métal jaune va faire face à deux résistances importantes sur 1800 USD et surtout celle à 1835 USD qui bloque les tentatives de reprise des cours depuis le début de l’été.

La cassure de l’oblique exposerait les cours à un retour sur le dernier creux à 1722 USD.

L‘argent pourrait revenir sur 25 USD

Les cours de l’argent ont envoyé un signal positif en franchissant l’oblique baissière. Le métal blanc pourrait revenir sur la droite de résistance 24,87 USD bientôt rejointe par la moyenne mobile à 200 périodes. Les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes qui se retournent à la hausse appuient ce scénario.

Un retour sous la droite de support à 22,96 USD invaliderait cet avis positif et pourrait relancer la tendance baissière qui prévalait jusque-là.

Evolution des cours de l’argent en données quotidiennes :

