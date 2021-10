Pétrole WTI : Les cours touchent les 83 USD avant de se replier

Points clés de l’article :

Les cours du pétrole poursuivent leur ascension

Vendredi, les prix du pétrole brut WTI ont légèrement augmenté et ont affiché de nouveaux sommets sur sept ans. Une pénurie de gaz naturel et de charbon dans le monde entier en général et en Chine en particulier stimule la demande de produits pétroliers et pousse les prix du brut à la hausse. Les prix du brut ont étendu leurs gains vendredi lorsque les États-Unis ont annoncé qu'ils allaient ouvrir leurs frontières aux voyageurs étrangers vaccinés le 8 novembre prochain, ce qui devrait stimuler le trafic aérien et la demande de carburéacteur.

L'Agence internationale de l'énergie (AIE), dans son rapport mensuel de jeudi, a déclaré que la crise mondiale du gaz naturel se répercute sur les marchés pétroliers et pourrait stimuler la consommation de pétrole brut de 500 000 bpj dans les mois à venir.

L'augmentation de la demande d'énergie en Inde, troisième plus grand consommateur de brut au monde, soutient les prix. Les ventes de carburant de Septembre en Inde à ses trois plus grands détaillants de carburant ont grimpé à 2,35 MMT, soit +8,8% par rapport au même mois en 2019.

Le rapport hebdomadaire de l'EIA de jeudi a montré que les stocks américains de pétrole brut au 8 octobre étaient inférieurs de 6,0 % à la moyenne saisonnière sur 5 ans, les stocks d'essence étaient inférieurs de 1,6 % à la moyenne sur 5 ans et les stocks de distillats étaient inférieurs de 9,2 % à la moyenne sur 5 ans.

La production américaine de pétrole brut au cours de la semaine terminée le 8 octobre a augmenté de 0,9 % en glissement annuel pour atteindre 11,4 millions de barils par jour, ce qui représente une baisse de 1,7 million de barils par jour (-13,0 %) par rapport au record de 13,1 millions de bpj atteint en février 2020.

Toutefois la hausse du brut a été quelque peu ralentie aujourd’hui par un mauvais chiffre du PIB chinois ce matin et de non moins décevants indicateurs sur la production industrielle cet après-midi.

Les prix du pétrole ne remettent pas en cause leur tendance haussière depuis le chandelier en forme d’avalement haussier fin Aout. Les cours ont confirmé leur ascension avec le franchissement de la résistance à 76,81 USD qui pourrait devenir support en cas de consolidation.

Les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes sont ascendantes et soutiennent ce scénario positif qui pourrait voir les prix revenir sur le niveau psychologique des 100 USD et au-delà sur le niveau technique des 107,42 USD.

Le niveau d’invalidation se situe sous 76,81 USD.

Evolution des cours du pétrole brut en données hebdomadaires :

