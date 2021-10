Cuivre : la crise énergétique fait bondir les prix des métaux industriels

Points-clés de l’article sur le cours du cuivre :

Les métaux industriels s’envolent face aux craintes de pénuries

Le cours du cuivre sort par le haut de son triangle

Les prix des métaux industriels ont grimpé en flèche la semaine dernière en raison des craintes que les approvisionnements énergétiques très restreints en Europe et en Asie créent de fortes tensions sur l’offre de métaux. La société belge Nyrstar a déjà annoncé qu'elle allait réduire de 50 % la production de ses trois fonderies européennes de zinc.

Face à ces inquiétudes, l'aluminium, l'une des matières premières les plus énergivores, a continué à grimper au-dessus de 3 100 dollars la tonne, son plus haut niveau depuis 2008, le cuivre a atteint son plus haut niveau depuis près de quatre mois, le plomb son plus haut niveau depuis un mois et l'étain a continué à battre des records au-dessus de 37 000 dollars la tonne.

Les prix du cuivre sont également soutenus à court terme par les dernières données sur les importations chinoises montrant que les importations de cuivre brut et de dérivés à base de cuivre dans les ports chinois ont augmenté significativement pour atteindre 406 016 tonnes en septembre, après cinq mois de baisse.

Si les fondamentaux soutiennent la hausse des métaux industriels, la récente hausse est probablement aussi soutenue par des craintes excessives de pénurie. L’écartentre les différents contrats à terme sur le cuivre à la Bourse de Londres atteint des niveaux historiquement élevés de backwardation, les contrats à court terme se négociant à des primes record.

Ecart entre le prix du contrat à terme du cuivre le plus proche et le second le plus proche réalisé sur TradingView :

L'évolution des prix de l'énergie sera probablement la clé de voûte des métaux industriels au cours des prochaines semaines. Si les prix de l'énergie augmentent à nouveau, il est probable que les prix des métaux continueront à augmenter.

Graphique hebdomadaire du cours du cuivre réalisésur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, le cours du cuivre est sorti par le haut de son triangle descendant la semaine dernière ce qui ouvrait la voie à un rebond jusqu’à son plus haut de l’année à 4,888$, ce qu’il a fait.

Désormais, les perspectives dépendent de cette résistance. Un dépassement de ce seuil ouvrirait la voie à une poursuite du rallye haussier jusqu’à des nouveaux records. Le seuil symbolique à 5$ serait dans le viseur, suivi de celui à 6$.

Inversement, en cas de retournement sous 4,88$, les perspectives deviendraient baissières à court terme jusqu’aux récents plus bas aux environs de 4$. Toutefois, les perspectives de moyen/long terme ne deviendraient baissières qu’en cas de repli sous ce support. Un repli sous 4$ formerait une figure de retournement baissière en double top ce qui ouvrirait la voie à une correction jusqu’à 3$.

