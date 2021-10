Le cours de l’or rebondit dans le sillage des anticipations d’inflation

Points-clés de l’article sur le cours de l’or :

Le cours de l’or profite du repli des taux réels depuis le début du mois

La résistance de l’or à 1781$ sera cruciale pour les perspectives de moyen terme

Le cours de l’or profite du repli des taux réels depuis le début du mois

Le cours de l’or reprend de la hauteur depuis mardi sur fond de repli des taux réels obligataires. Le taux réel américain à 10 ans est passé d'un sommet de -0,84 % le 28 septembre à -0,92 % mardi, les prévisions d'inflation ayant augmenté plus rapidement que les rendements obligataires nominaux.

En effet, le rebond des rendements obligataires amorcé après la dernière réunion de la Fed le 22 septembre, a ralenti depuis le début du mois alors que les anticipations d'inflation ont continué à augmenter à un rythme soutenu, passant de 2,28 % le 28 septembre à 2,50 % mardi en raison de la flambée des prix de l'énergie et de la persistance des goulots d'étranglement.

La baisse des taux réels a accéléré mardi, les rendements obligataires de long terme ayant reculé à la suite des commentaires du vice-président de la Fed, Richard Clarida, selon lesquels la banque centrale était sur la bonne voie pour commencer son tapering.

Dans ce contexte de baisse des taux réels, les acteurs du marché privilégient inévitablement les métaux précieux pour protéger leur pouvoir d'achat.

Graphique journalier des taux réels à 10 ans US et du cours de l’or réalisésur TradingView :

L'avenir de l'or dépendra principalement des taux réels américains. Les déclarations des banquiers centraux seront suivies de près, car elles pourront influencer les taux obligataires et les prévisions d'inflation des participants.

Par exemple, moins les officiels indiqueront que l'inflation est "transitoire", plus les investisseurs seront préoccupés par l'inflation et augmenteront donc leurs perspectives d'inflation, ce qui soutiendrait l'or. À l'inverse, plus les officiels chercheront à rassurer sur le thème de l'inflation, plus cela devrait faire pression sur les anticipations d'inflation, ce qui affecterait l'or.

A court terme, les publications de l’indice des prix à la consommation (IPC) des Etats-Unis et des Minutes de la Fed ce mercredi seront à surveiller. Une inflation supérieure aux attentes alimenterait les craintes d’inflation.

La résistance de l’or à 1781$ sera cruciale pour les perspectives de moyen terme

Graphique 4 heures du cours de l’or réalisésur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, le cours de l’or tente de se redresser depuis fin septembre après avoir rejoint un support majeur à 1717$. Nous pouvons constater la présence d’une résistance à 1781$ sous laquelle le cours de l’or s’est replié mi-septembre et la semaine dernière.

C’est une résistance majeure, car en cas de franchissement, le cours de l’or formerait une figure de retournement haussière en « tête et épaules inversées ». Les perspectives deviendraient alors haussières jusqu’au plus haut de début septembre à 1834$.

En attendant, les perspectives de moyen terme restent orientées à la baisse et un repli sous le support à 1744$ ouvrirait la voie à un retour de l’or à son plus bas de fin septembre à 1717$.

POURSUIVRE VOTRE LECTURE