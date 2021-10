Argent, pétrole, café : L’hebdo des matières premières

Points clés de l’article :

Les métaux précieux : L’argent reste sous pression

Une dose d’énergie : Le pétrole WTI franchit les 80 USD

Du côté des matières premières agricoles : Les cours du café rejoignent une forte zone de résistance

L'appréciation du dollar, conjuguée à la hausse des rendements obligataires mondiaux, a pesé sur les prix des métaux précieux. Les pertes des métaux ont toutefois été limitées par la perspective d'une accélération de l'inflation, après que les prix de l'aluminium aient atteint leur plus haut niveau en 13 ans et que les prix du pétrole brut et de l'essence aient atteint leur plus haut niveau en 7 ans.

Les cours de l’argent se sont stabilisés mais restent sous une oblique baissière et sous la moyenne mobile descendante à 34 périodes indiquant une tendance négative de fond. Le risque est donc de voir une nouvelle vague de baisse dont le signal serait déclenché en cas de clôture sous le support de court terme à 22,04 USD.

La tendance serait neutralisée sur franchissement de l’oblique avec un retour possible sur le dernier sommet de marché à 24,87 ou la moyenne mobile à 200 périodes.

Evolution de l’argent en données quotidiennes :

Une dose d’énergie : Le pétrole WTI franchit les 80 USD

Alors que l'explosion de la demande d'énergie a créé des pénuries dans le monde entier, la politique énergétique des États-Unis n'a fait qu'exacerber la hausse des prix, l'ancien leader de la production de pétrole brut et de gaz naturel s'étant engagé sur la voie d'une énergie plus verte. Si les énergies alternatives sont l'avenir, les hydrocarbures restent le présent.

Un hiver froid pourrait donner lieu à un quatrième trimestre explosif. L'Europe et l'Asie connaissent de graves pénuries de pétrole et de gaz. Au début du quatrième trimestre, le président russe Poutine a assuré à l'Europe que son pays fournirait du gaz naturel pour les mois d'hiver à venir. Toutefois, il n'a pas fixé de prix pour ces approvisionnements.

Après avoir souffert pendant des années de l'augmentation de la production de schiste et des avancées technologiques en matière de fracturation et de forage, l'OPEP et la Russie ont désormais beaucoup plus d'influence sur les marchés énergétiques mondiaux traditionnels. Un hiver froid au cours des prochains mois, augmentant la demande d'énergie pour le chauffage, ne fera qu'exacerber les tendances haussières actuelles. L’Opep n’a en effet pas semblé receptive à la demande de Biden d’augmenter leur production.

Le pétrole a franchi une résistance majeure sur 76,80 USD qui libère un potentiel haussier vers 91,43 USD, droite de support hebdomadaire pouvant devenir résistance. Les moyennes mobiles ascendantes confirment cette lecture haussière.

Un retour sous 76,80 USD remettrait en cause ce scénario positif.

Evolution du pétrole WTI en données hebdomadaires :

Du côté des matières premières agricoles : Les cours du café rejoignent une forte zone de résistance

Les cours à New York ont trouvé un soutien dans le manque de café disponible au Brésil après des événements climatiques extrêmes. Il a fait sec au Brésil et il y a eu un grand gel dans ce pays. Londres a du mal à s'approvisionner en café au Vietnam en raison d'une pénurie de conteneurs pour transporter le café hors du pays et alors que le pays souffre d'une résurgence de l'épidémie de Covid. Des conditions qui font que les fondamentaux plaident pour des cours élevés.

Les cours du café ont connu une hausse vertigineuse qui lui ont permis de rejoindre la forte zone de résistance sous un plus haut de plus de 4 ans à 2,269 USD. Les cours pourraient donc consolider à son contact.

Evolution des cours du café Robusta en données hebdomadaires :

