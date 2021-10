Pétrole : Brent proche d’un plus haut de 3 ans, WTI à un plus haut de 7 ans

Points-clés de l’article sur le pétrole :

Le pétrole Brent pourrait marquer le pas à son sommet de 2018 vers 86$

Les cours de pétrole continuent leur envolée ce lundi matin, le prix du baril brut américain (WTI) dépassant le seuil symbolique à 80$ pour la première fois depuis 2014 et le prix du baril européen (Brent) s’approchant de son sommet de 2018 à 86$.

Les cours de pétrole sont soutenus par les perspectives d’un marché encore plus déséquilibré. L’OPEP+ a décidé de s’abstenir d’une hausse supplémentaire de sa production la semaine dernière alors que dans le même temps, la demande d’énergie fossile augmente fortement pour répondre au manque d’énergie en Europe, en Chine et désormais en Inde.

La production d’électricité en Europe est affectée par des conditions climatiques peu favorables aux énergies renouvelables. Par exemple, le grand groupe énergétique britannique SSE a annoncé d'importantes baisses de production d'énergie renouvelable, produisant 32% d'électricité en moins que prévu entre avril et septembre. La société allemande de services publics RWE a également fait état de volumes d'énergie éolienne "beaucoup plus faibles" dans l'ensemble de l'Europe du Nord et de l'Europe centrale au cours du premier semestre de 2021.

Bien que le pétrole soit relativement peu utilisé pour la production d’électricité, il devient une source d’énergie de plus en plus attractive à mesure que les prix des autres combustibles fossiles s’envolent. Le prix du baril est en hausse de 60% depuis le début de l’année, alors que celui du charbon est en hausse de près de 200% et celui du gaz européen en hausse de plus de 300%.

Graphique hebdomadaire du cours du pétrole Brent réalisésur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, l’envolée des cours de pétrole ne semble pas s’essouffler. Le Brent débute la semaine en hausse après avoir déjà fortement accéléré la semaine dernière (+4,3%) par rapport aux semaines précédentes.

Le prix du baril Brent pourrait toutefois réagir au sommet de 2018 à environ 86$. Les opérateurs de marché les moins optimistes pourraient profiter de ce niveau de prix pour sécuriser des profits, ou du moins adopter une attitude prudente, ce qui réduirait la pression acheteuse.

En cas de net franchissement de cette résistance, ce serait un signal technique en faveur d’une poursuite de la tendance haussière. Le prochain seuil technique à surveiller serait le seuil symbolique à 100$.

