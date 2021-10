Or : Le métal jaune rebondit après l’emploi

Points clés de l’article :

Le décevant chiffre sur l’emploi relance le métal jaune

Le rebond de l’or va faire face à plusieurs obstacles

L'économie américaine a créé seulement 194 000 emplois en septembre, le chiffre le plus bas depuis le début de l'année et bien en deçà des prévisions de 500 000. L'emploi non agricole a augmenté de 17,4 millions depuis le récent creux d'avril 2020, mais il est encore inférieur de 5 millions, soit 3,3 %, à son niveau d'avant la pandémie. Les gains d'emplois les plus importants ont été enregistrés dans les secteurs des loisirs et de l'hôtellerie, des services professionnels et commerciaux, du commerce de détail, du transport et de l'entreposage, tandis que l'emploi dans l'enseignement public a diminué.

Ce chiffre décevant enlève de l’urgence pour la Fed dans son calendrier de réduction de son programme d’achats d’actifs. Cette publication a fait reculer modestement les taux d’intérêts, ce qui est favorable à l’or. Parallèlement, la baisse du dollar a constitué un facteur positif pour le métal jaune.

Avant cela, une reprise des actions et une hausse des rendements des obligations américaines jeudi avaient pesé sur les prix des métaux précieux.

Les cours de l’or tentent un rebond aujourd’hui et se rapprochent de plusieurs résistances :

Une droite de résistance sur 1788 USD

La moyenne mobile à 200 périodes

Une oblique baissière

Une droite de résistance majeure à 1836 USD

Ces obstacles devront être franchis pour sortir de la correction actuelle et relancer la hausse du métal jaune.

Evolution des cours de l’or en données quotidiennes :

