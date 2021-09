Pétrole, Gaz : Les prix de l’énergie sont en feu

Points clés de l’article :

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a souligné l'évidence, à savoir que la perte de production causée par l'ouragan Ida et les nouveaux défis posés par l'ouragan Nicholas vont maintenir la situation mondiale du pétrole dans un déficit de l'offre par rapport à la demande. Selon l'AIE, il faudra peut-être attendre octobre pour que le marché arrive à remplacer la baisse de 540 000 barils par jour de l'offre mondiale que nous avons connue en août et qui devrait se poursuivre en septembre en raison du lent rebond de la production de pétrole dans le Golfe.

La reprise dans le golfe du Mexique est lente mais il y a eu quelques progrès. Le Bureau of Safety and Environmental Enforcement (BSEE) a déclaré qu'environ 794 000 barils par jour de production de brut étaient hors service, tandis que 47 plateformes de production continuaient d'être évacuées. Les progrès ne devraient pas trop s'accélérer à cause de l'ouragan Nicholas. Les vents violents et les pluies ralentiront davantage le processus, ce qui aggravera le déficit.

Tous les ports du Texas ont été fermés hier et aucun navire n'a été autorisé à partir. C'est un problème pour l'Europe qui attend désespérément des cargaisons de gaz naturel liquéfié en provenance des États-Unis pour compenser son manque d'approvisionnement. Les prix du gaz en Europe ont grimpé de 7 % pour atteindre un nouveau record historique, les prix ayant augmenté de 60 % depuis le début du mois d'août. L'offre de gaz naturel en Europe est bien inférieure à ce qu'elle devrait être à l'approche de l'hiver.

Les prix du gaz se sont littéralement envolés et ont franchi le niveau le plus haut de Novembre 2018. Les cours pourraient rejoindre maintenant le plus haut de 2014 à 6,493. Les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes sont alignées à la hausse et soutiennent ce scénario positif.

Toutefois le RSI en net surachat et la distance des cours avec la moyenne mobile à 13 périodes indiquent que le marché pourraient reprendre son souffle ou qu’il est en tout cas trop tard pour rentrer à l’achat.

Evolution des prix du gaz naturel en données hebdomadaires :

Les prix de l’or noir ont mis fin à une phase de correction débutée au début de l’été. Les prix ont franchi une oblique baissière qui reliaient tous les rebonds de la périodes estivale. Les cours ont donné un signal d’achat en franchissant cet obstacle et pourraient revenir sur 73,96 USD . Les moyennes mobiles sont orientées à la hausse et soutiennent ce scénario. Tant que le cours évoluent au-dessus de 70,47 USD, la tendance sera haussière.

Evolution des cours du pétrole WTI en données quotidiennes :

