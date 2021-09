Gold : le cours de l’or en hausse après l’inflation américaine

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DU GOLD

L’inflation américaine moins forte que prévu en août

Gold : une oblique haussière de long terme en soutien

La hausse des prix de base à la consommation aux Etats-Unis a fortement ralenti en août, ce qui suggère que l'inflation a probablement atteint un pic même si elle pourrait demeurer élevée sur fond de tensions dans les chaînes d'approvisionnement.

L'indice des prix à la consommation, hors énergie et produits alimentaires, a augmenté de 0,1% en un mois après une hausse de 0,3% en juillet, a annoncé le département du Travail. Il s'agit du plus faible gain depuis février. Sur un an, il affiche une hausse de 4,0%, après un gain de 4,3% en juillet.

L'indice CPI global a lui augmenté de 0,3% le mois dernier après une hausse de 0,5% en juillet. Sur 12 mois, la hausse ressort à 5,3% contre 5,4% en juillet.

Sur les marchés obligataires, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans, se contacte de près de deux points de base à 1,3073% après la statistique des prix à la consommation.

Le FOMC se réunit la semaine prochaine pour discuter de sa politique monétaire et les marchés craignent qu’une annonce de réduction des achats d'actifs sera faite lors de cette réunion.

Gold en données hebdomadaires :

Sur ce graphique en données hebdomadaires, le cours de l’or est soutenu par une oblique haussière en place depuis mai 2019. Le marché est encore venu prendre appui dessus avant de repartir en direction des 1 800 dollars.

A court terme, les prix sont bloqués par la moyenne mobiles 50 périodes vers 1 825 dollars. Toutefois, une clôture au-dessus des 1 830 dollars ouvrirait la voie à une nouvelle vague de hausse afin de reconquérir les prochaines résistances.

En données journalières, nous observerons la formation d’une figure de retournement : une épaule-tête-épaule inversée (ETEI). Cette figure chartiste suggère une reprise haussière dans les semaines à venir.

Ainsi, un franchissement des 1 830$ devrait permettre au marché de rallier les 1 850 dollars puis 1 910 dollars. Un retour vers les plus hauts historiques ne serait pas à exclure dans une optique de long terme.

