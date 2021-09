Gold : le cours de l’or se replie sous une résistance clé à 1834$

Points-clés de l’article sur le cours de l’or :

Le rebond des taux réels et du dollar fait pression sur le cours de l’or

Le cours de l’or se retourne sous une résistance clé à 1834$

Le cours de l’or est sous pression depuis le début de la semaine après être remonté à un plus haut d’un mois à 1834$ l’once. Cette baisse peut s'expliquer par un rebond du dollar après être tombé à un plus bas de plus d'un mois la semaine dernière suite à des statistiques économiques américaines décevantes qui remettent en cause les perspectives de tapering de la Fed. En effet, plusieurs séries de statistiques sont sorties en deçà des attentes ces dernières semaines, notamment le rapport mensuel sur l'emploi, qui n'a fait état que de 235 000 emplois créés en août, alors que 750 000 étaient attendus.

Outre le rebond du dollar, le cours de l’or est également sous pression en raison de la hausse des taux réels depuis près d’un mois. Le rendement réel de l’obligation du Trésor à 10 ans des Etats-Unis est passé d’un plus bas à -1,19% le 3 août à -0,98% le 6 septembre, améliorant ainsi l'attractivité du marché obligataire américainet faisant donc pression sur les actifs alternatifs « refuges » comme l'or.

Le rapport JOLTS sur l'emploi et le Livre Beige de la Fed publié mercredi devraient être particulièrement importants pour les perspectives des investisseurs sur l’économie, la politique monétaire de la Fed et donc les marchés financiers. Un Livre Beige faisant étant d’une économie en surchauffe alimenterait les perspectives de tapering tandis qu’il rapport faisant état d’un ralentissement de la demande intérieure écarterait encore davantage les perspectives de tapering.

Graphique journalier du cours de l’or réalisésur TradingView :

Du point de vue de l’analyse technique, le cours de l’or se replie depuis une résistance clé à 1834$ correspondant au sommet de début juillet sous laquelle l’or s’était déjà replié fin juillet. Bien que la tendance soit à court terme haussière, le ratio rendement/risque ne favorise pas les stratégies acheteuses sous cette résistance. Il sera préférable d’attendre un dépassement de celle-ci ou un retracement pour chercher à se positionner à l’achat.

Le ratio rendement/risque est actuellement en faveur des vendeurs. Un repli sous le plus bas de vendredi à environ 1808$ ouvrirait la voie à un retracement du récent rallye haussier. Un retour jusqu’au pivot à 1755$ serait alors à prévoir sur le court terme.

En cas de rebond et de dépassement de la résistance à 1834$, les perspectives redeviendraient haussières à court terme et un retour au sommet de juin à 1916$ serait à prévoir.

