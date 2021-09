Pétrole : le prix du baril consolide malgré la hausse de production de l’OPEP+

Points-clés de l’article sur le cours du pétrole WTI :

Les cours de pétrole consolident malgré l’augmentation de la production de l’OPEP+

Le pétrole WTI se maintient sous une résistance clé à 70$

Les cours de pétrole connaissent une évolution en dents de scie à court terme, le prix du WTI consolidant sous sa résistance à 70$ atteint la semaine dernière, en raison des perspectives mitigées du marché pétrolier.

D'une part, les prix du pétrole sont soutenus par l'augmentation de la production de l'OPEP+ de 400 000 barils par jour chaque mois jusqu'à la fin de l'année, malgré l'appel lancé le mois dernier par l'administration Biden en faveur d'une augmentation plus importante de la production, et par l'amélioration de la situation sanitaire aux États-Unis et en Chine.

Parallèlement, les prix du pétrole pâtissent d'un ralentissement plus marqué des deux plus grandes économies du monde, selon les chiffres publiés depuis début août. Les indices de surprises économiques de Citigroup pour les États-Unis et le G10 sont tous deux tombés à leur plus bas niveau depuis le début de la pandémie.

Source : Yardeni.com

Les publications économiques et l’évolution de la situation sanitaire dans les grandes régions économiques devraient être les deux principaux moteurs des prix du pétrole dans les semaines à venir.

Les bonnes surprises économiques et l'amélioration de la situation sanitaire seraient évidemment favorables aux prix du pétrole et vice-versa.

Le pétrole WTI se maintient sous une résistance clé à 70$

Graphique 4 heures du cours du pétrole WTI réalisésur TradingView :

Du point de vue de l’analyse technique, la tendance de fond des cours de pétrole est devenue baissière depuis cet été comme en témoigne le canal dans lequel le prix du baril WTI évolue depuis juillet. Le regain d’appétit pour le risque la semaine dernière a permis au prix du baril de revenir tester une résistance majeure sous laquelle il s’était replié début août à environ 69,60$ et de s’approcher de la borne haute du canal descendant.

Sous cette résistance et la borne haute du canal, le ratio rendement/risque favorise les vendeurs, mais un signal technique baissier sera nécessaire pour envisager une continuation de la tendance baissière de fond.

Les bandes de Bollinger seront un des indicateurs qui pourront signaler le début d’une nouvelle jambe de baisse. Une sortie par le bas des bandes de Bollinger de l’unité de temps 4 heures serait un signal technique en faveur d’un retournement baissier.

Inversement, en cas de sortie par le haut des bandes de Bollinger, du canal descendant et de dépassement de la résistance à environ 70$, les perspectives de court et moyen terme redeviendraient haussières et une poursuite de la hausse jusqu’au sommet de fin juillet à 74$ serait à prévoir.

