Or : Les prix face à une résistance à 1834 USD

La force de l’inflation pourrait guider les cours du métal jaune

Or : Une dernière résistance à 1834 USD

L'or a clôturé lundi en baisse modérée. L'or a reculé après avoir atteint un sommet de trois semaines et demie dans la nuit, et l'argent a reculé après avoir atteint un sommet de trois semaines, après que le rallye du S&P 500 ait atteint un nouveau record lundi, ce qui a freiné la demande de métaux précieux en tant que valeur refuge. Les données économiques américaines de lundi, plus faibles que prévu, ont également suscité des inquiétudes quant à la demande de métaux industriels et ont pesé sur les prix de l'argent.

Cependant, le dollar et l'or continuent de bénéficier de leur statut de valeurs refuges en raison de la crainte que la propagation mondiale du variant delta ne compromette la reprise économique mondiale. La moyenne sur 7 jours des nouvelles infections Covid aux États-Unis vendredi dernier a atteint son plus haut niveau sur 7 mois, à 155 705. Par ailleurs, l'Union européenne a annoncé lundi qu'elle imposerait des restrictions aux voyages non essentiels en provenance des États-Unis, en raison de l'augmentation des nouvelles infections par le virus Covid.

Le célèbre investisseur John Paulson a déclaré qu’il anticipait une hausse de l’inflation dans les prochains mois et donc qu’il se tournait vers le métal jaune pour se couvrir. Une hausse des prix constitue traditionnellement un facteur positif pour les cours du métal jaune.

L’Or a fortement rebondi sur le support à 1670 USD. Les cours ont franchi une oblique baissière mais marque le pas à l’approche de la résistance à 1834 USD. Les prix vont devoir dépasser cet obstacle pour valider une nouvelle vague de hausse vers 1917 USD.

Un échec sur la résistance et un retour sous la moyenne mobile à 200 périodes serait un signal de faiblesse qui pourrait provoquer une consolidation horizontale ou le début d’une nouvelle phase baissière.

Evolution des cours de ‘or en données quotidiennes :

