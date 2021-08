OR : Le métal jaune rebondit sur le support à 1670 USD

Points clés de l’article :

Le fort support à 1670 USD a bien fonctionné

Le métal jaune s’est remis de la baisse du début de semaine

La baisse du métal jaune de vendredi et dimanche après-midi après les chiffres de l’emploi aux Etats Unis ne s’est pas poursuivie le reste de la semaine, l’or s’étend même repris depuis.

Cette chute était très liée à la hausse du dollar qui est restée stable cette semaine. La vente initiale du prix de l'or lundi a probablement été déclenchée par le marché asiatique qui a acheté le dollar américain et vendu de l'or en réponse à la publication des chiffres de l'emploi pour le mois de juillet vendredi dernier.

Les métaux précieux avaient baissé en raison de la vigueur du dollar et de la hausse des rendements des obligations. Le prix de l'or et le billet vert ont une relation inverse. Lorsque le dollar se renforce par rapport à d'autres devises, le prix de l'or baisse car il devient plus cher dans d'autres devises, ce qui fait baisser la demande. Lorsque les rendements réels augmentent, les prix de l'or baissent, et vice versa. Dans un tel scénario, le coût d'opportunité de la détention d'or, un actif non productif, est plus élevé, car les investisseurs renoncent aux intérêts qu'ils auraient pu gagner avec des actifs productifs.

Cependant, les pertes sur l'or ont été limitées après que les prix à la production de juillet aux États-Unis aient augmenté plus que prévu, ce qui a suscité une certaine demande d'or comme couverture contre l'inflation.

Par ailleurs, le dollar et l'or continuent de bénéficier de leur rôle de valeurs refuges en raison de la crainte que la propagation mondiale de la variante delta Covid ne compromette la reprise économique mondiale. La moyenne sur sept jours des nouvelles infections Covid aux États-Unis a atteint mercredi son plus haut niveau depuis six mois à 122 649.

Les cours de l’Or ont vivement rebondi sur la droite de support à 1670 USD. Ce niveau reste essentiel pour le reste de l’évolution des prix. Sous ce niveau, il est probable qu’une vague de baisse se mettrait en place vers les 1500 USD.

Au-dessus, les cours pourraient revenir sur la résistance à 1834 USD. Un franchissement de ce seuil permettrait de reprendre de la hauteur vers 1917 USD. Si les cours parvenaient à dépasser ce niveau, la tendance haussière reprendrait.

Evolution des cours de l’or en données quotidiennes :

